Батарейная площадка Ulanzi PA03, для NP-F аккумуляторов
Товар не найден
Характеристики
Описание
Батарейная площадка Ulanzi PA03 позволяет использовать широко распространенные и емкие аккумуляторы типа NP-F (от NP-F550 до NP-F990) для питания камеры, различных аксессуаров, мобильной электроники (смартфоны, наушники) и других устройств. Она также дает возможность заряжать NP-F батареи через USB-C порт, причем поддерживается быстрая зарядка мощностью до 30 Вт (20В 1.5А). Большая батарея типа NP-F970 заряжается приблизительно за 3.5 часа.
Площадка устанавливается на клетку камеру в резьбовое гнездо 1/4" (предусмотрены подпружиненные боковые шпильки для предотвращения самопроизвольного вращения), в башмак камеры – через отдельно приобретаемый адаптер, возможны и другие варианты крепления (например, в боковое гнездо для аксессуаров на штативах).
5 светодиодных индикаторов показывают уровень заряда батареи с точностью до 20%.
Площадка оснащена следующими интерфейсами:
- USB-C вход / выход – поддерживает USB PD, AFC, FCP, SCP;
- вход: 5В 3A, 9В 2A, 12В 2A, 15В 2A, 20В 1.5A (30 Вт макс.)
- выход: 5В 3A, 9В 2A, 12В 2A, 15В 2A, 20В 2.25A (45 Вт макс.)
- второй USB-C, поддерживает PD, AFC, FCP, SCP, QC2.0, QC3.0
- только выход: 5В 3A, 9В 2A, 12В 2A, 15В 2A, 20В 2.25A (45 Вт макс.)
- USB-A, поддерживает AFC, FCP, SCP, QC2.0, QC3.0, QC3.0+
- только выход: 5В 3A, 9В 2A, 12В 1.5A
- DC 5521 для подключения «каплеров» (фальшбатарей)
- только выход: 7.2-8.4В 3А макс.
При одновременном использовании 2 или 3 USB выходов напряжение на каждом ограничивается 5 Вольтами.
Площадка оснащена эффективными контроллерами питания:
- Защита от перегрева
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перенапряжения
- Защита от обратной полярности
- Защита от перегрузки по току
- Защита от перенапряжения на выходе
- Защита от перезаряда
Поэтому она полностью безопасна для камер и другой техники.
Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат
Размеры: 89.6 х 50.6 х 23 мм
Вес: 63 г