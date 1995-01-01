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Батарейная площадка Ulanzi PA03, для NP-F аккумуляторов

  • PA03, для NP-F аккумуляторов
  • PA03, для NP-F аккумуляторов
  • PA03, для NP-F аккумуляторов
  • PA03, для NP-F аккумуляторов
  • PA03, для NP-F аккумуляторов
  • PA03, для NP-F аккумуляторов
  • PA03, для NP-F аккумуляторов
  • PA03, для NP-F аккумуляторов
  • PA03, для NP-F аккумуляторов
  • PA03, для NP-F аккумуляторов
  • PA03, для NP-F аккумуляторов
  • PA03, для NP-F аккумуляторов
  • PA03, для NP-F аккумуляторов
  • PA03, для NP-F аккумуляторов
  • PA03, для NP-F аккумуляторов
Код товара:УТ-00087773
Артикул:P011GBB1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Батарейная площадка Ulanzi PA03 позволяет использовать широко распространенные и емкие аккумуляторы типа NP-F (от NP-F550 до NP-F990) для питания камеры, различных аксессуаров, мобильной электроники (смартфоны, наушники) и других устройств. Она также дает возможность заряжать NP-F батареи через USB-C порт, причем поддерживается быстрая зарядка мощностью до 30 Вт (20В 1.5А). Большая батарея типа NP-F970 заряжается приблизительно за 3.5 часа.

Площадка устанавливается на клетку камеру в резьбовое гнездо 1/4" (предусмотрены подпружиненные боковые шпильки для предотвращения самопроизвольного вращения), в башмак камеры – через отдельно приобретаемый адаптер, возможны и другие варианты крепления (например, в боковое гнездо для аксессуаров на штативах).

5 светодиодных индикаторов показывают уровень заряда батареи с точностью до 20%.

Площадка оснащена следующими интерфейсами:

  • USB-C вход / выход – поддерживает USB PD, AFC, FCP, SCP;
    • вход: 5В 3A, 9В 2A, 12В 2A, 15В 2A, 20В 1.5A (30 Вт макс.)
    • выход: 3A, 9В 2A, 12В 2A, 15В 2A, 20В 2.25A (45 Вт макс.)
  • второй USB-C, поддерживает PD, AFC, FCP, SCP, QC2.0, QC3.0
    • только выход: 5В 3A, 9В 2A, 12В 2A, 15В 2A, 20В 2.25A (45 Вт макс.)
  • USB-A, поддерживает AFC, FCP, SCP, QC2.0, QC3.0, QC3.0​+
    • только выход: 5В 3A, 9В 2A, 12В 1.5A
  • DC 5521 для подключения «каплеров» (фальшбатарей)
    • только выход: 7.2-8.4В 3А макс.

При одновременном использовании 2 или 3 USB выходов напряжение на каждом ограничивается 5 Вольтами.

Площадка оснащена эффективными контроллерами питания:

  • Защита от перегрева
  • Защита от короткого замыкания
  • Защита от перенапряжения
  • Защита от обратной полярности
  • Защита от перегрузки по току
  • Защита от перенапряжения на выходе
  • Защита от перезаряда

Поэтому она полностью безопасна для камер и другой техники.

Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат
Размеры: 89.6 х 50.6 х 23 мм
Вес: 63 г