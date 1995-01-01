Батарейная площадка Ulanzi PA03 позволяет использовать широко распространенные и емкие аккумуляторы типа NP-F (от NP-F550 до NP-F990) для питания камеры, различных аксессуаров, мобильной электроники (смартфоны, наушники) и других устройств. Она также дает возможность заряжать NP-F батареи через USB-C порт, причем поддерживается быстрая зарядка мощностью до 30 Вт (20В 1.5А). Большая батарея типа NP-F970 заряжается приблизительно за 3.5 часа.

Площадка устанавливается на клетку камеру в резьбовое гнездо 1/4" (предусмотрены подпружиненные боковые шпильки для предотвращения самопроизвольного вращения), в башмак камеры – через отдельно приобретаемый адаптер, возможны и другие варианты крепления (например, в боковое гнездо для аксессуаров на штативах).

5 светодиодных индикаторов показывают уровень заряда батареи с точностью до 20%.

Площадка оснащена следующими интерфейсами:

USB-C вход / выход – поддерживает USB PD, AFC, FCP, SCP; вход: 5В 3A, 9В 2A, 12В 2A, 15В 2A, 20В 1.5A (30 Вт макс.) выход: 5В 3A, 9В 2A, 12В 2A, 15В 2A, 20 В 2.25 A (45 Вт макс.)

PD, AFC, FCP, SCP; второй USB-C, поддерживает PD, AFC, FCP, SCP, QC2.0, QC3.0 только выход: 5В 3A, 9В 2A, 12В 2A, 15В 2A, 20В 2.25A (45 Вт макс.)

PD, AFC, FCP, SCP, QC2.0, QC3.0 USB-A, поддерживает AFC, FCP, SCP, QC2.0, QC3.0, QC3.0​+ только выход: 5В 3A, 9В 2A, 12В 1.5A

поддерживает AFC, FCP, SCP, QC2.0, QC3.0, QC3.0​+ DC 5521 для подключения «каплеров» (фальшбатарей) только выход: 7.2-8.4В 3А макс.



При одновременном использовании 2 или 3 USB выходов напряжение на каждом ограничивается 5 Вольтами.

Площадка оснащена эффективными контроллерами питания:

Защита от перегрева

Защита от короткого замыкания

Защита от перенапряжения

Защита от обратной полярности

Защита от перегрузки по току

Защита от перенапряжения на выходе

Защита от перезаряда

Поэтому она полностью безопасна для камер и другой техники.

Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат

Размеры: 89.6 х 50.6 х 23 мм

Вес: 63 г