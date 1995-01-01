Штатив Ulanzi Ombra video travel tripod, с видеоголовой (уцененный)
Код товара:УТ-00077908
Артикул:3030 (у)
Товар не найден
Описание
Универсальный штатив с видеоголовой Ulanzi Ombra video travel tripod для съёмки на камеру или смартфон шириной 55 - 93 мм. Длинная рукоятка может быть установлена как с левой, так и с правой стороны под любым углом благодаря креплению Arri Rosette. Лёгкий и удобный для путешествий вариант - вес всего 1.3 кг, а в сложенном состоянии занимает всего 55 см благодаря инновационной конструкции ног. Для регулировки угла наклона ног предусмотрена фиксация 20° - 80°.
Характеристики:
- Тип замка ног: клипсовый
- Минимальная высота: 510 мм
- Максимальная высота: 1600 мм
- Длина в сложенном положении: 550 мм
- Максимальная нагрузка: 6 кг
- Материал: алюминий, АБС пластик
- Вес: 1300 г
Комплектация:
- штатив
- держатель смартфона
- чехол