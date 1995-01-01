Универсальный штатив с видеоголовой Ulanzi Ombra video travel tripod для съёмки на камеру или смартфон шириной 55 - 93 мм. Длинная рукоятка может быть установлена как с левой, так и с правой стороны под любым углом благодаря креплению Arri Rosette. Лёгкий и удобный для путешествий вариант - вес всего 1.3 кг, а в сложенном состоянии занимает всего 55см благодаря инновационной конструкции ног. Для регулировки угла наклона ног предусмотрена фиксация 20° - 80°.