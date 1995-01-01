Ulanzi Ombra Video II XINAG Tripod – легкий штатив со съемной панорамной 2D головкой, хорошо подходящий для путешествий и выездных съемок: длина в сложенном виде составляет всего 48 см, благодаря чему его можно убрать внутрь большинства рюкзаков, а при наружном креплении он не будет выступать за габариты по высоте. Диаметр сложенных ног: всего 8 см, поэтому штатив легко ложится в ладонь при переходе от одной локации к другой. При собственном весе 1220 г он выдерживает камеры до 3 кг, поэтому совместим почти со всеми современными зеркальными и беззеркальными фотоаппаратами.

Ноги штатива могут разводиться индивидуально, под разными углами, что упрощает установку камеры на неровных поверхностях, включая лестницы, склоны холмов и так далее. Для повышения устойчивости при сильном ветре предусмотрен крюк для балласта (рюкзак, мешок с песком или камнями). Под съемными резиновыми наконечниками располагаются металлические шипы для открытого грунта, снега, льда и тому подобных поверхностей. Сбоку на крестовине расположено резьбовое гнездо 1/4" с отверстиями под боковые шпильки – в него через кронштейн типа Magic Arm можно установить дополнительное оборудование: свет, микрофон или планшет / большой накамерный монитор для лучшего контроля изображения. Центральная колонна переворачивается для съемки от уровня земли (в том числе макро).

Головка с длинной съемной ручкой облегчает плавное управление камерой: она вращается и наклоняется без больших усилий. Быстросъемную площадку стандарта Arca Swiss можно заменить на более длинную, а также на площадки систем Uka и F38.

В комплекте идет адаптер для телефонов шириной от 55 до 93 мм, дающий возможность вести съемку и в вертикальном, и в горизонтальном формате. Адаптер оснащен холодным башмаком для дополнительных аксессуаров. Также в комплекте идет чехол (без уплотнения) и пара шестигранников для подтягивания соединений.

Штатив Ulanzi Ombra Video II в основном предназначен для съемки видео, но если докупить к нему шаровую или 3D головку, можно легко заниматься и всеми видами фотографии: диаметр базы под голову составляет 45 мм.