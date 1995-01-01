Штатив Ulanzi OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
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Характеристики
Описание
Компактный штатив для путешествий и выездной съемки: собственный составляет всего 1.22 кг, а длина в сложенном положении: 48 см – при желании штатив можно убрать внутрь многих фоторюкзаков, а не только носить на внешнем креплении. Ножки имеют специальный скошенный профиль, чтобы штатив легко ложился даже в женскую руку, его диаметр в сложенном положении – всего 8 см. Штатив легко выдерживает современные беззеркальные камеры (максимальная нагрузка на шаровую голову: 3 кг, на ноги: 10 кг), в комплекте также идет поворотный адаптер для установки смартфона.
Шаровая головка позволяет свободно вращать камеру и отклонять ее на 90°, в вертикальное положение. Отдельная рукоятка дает возможность разблокировать только панорамную ось для съемки многокадровых панорам. Квадратная быстросъемная площадка формата Uka / F38 может устанавливаться любой стороной и для безопасности запирается на замок (сдвиньте нажимную кнопку вправо). Центральная колонна может переворачиваться на 180° для съемки от уровня земли (например, макро). На ней предусмотрен крюк для балласта – пользуйтесь для повышения устойчивости в ветренную погоду.
Сбоку на крестовине имеется резьбовое гнездо 1/4" (с отверстиями под боковые шпильки), в которое можно установить какой-либо аксессуар: например, осветитель, монитор или микрофон.
В целом, Ulanzi OMBRA II YING Tripod – это довольно доступный, легкий и компактный штатив, отлично подходящий для путешествий или долгих прогулок по городу. Он оснащен всем необходимым для творческой съемки. Штатив выпускается в 2 цветах: черном и белом.
Характеристики
- Головка: шаровая, съемная
- Пузырьковый уровень: нет
- Количество секций: 5
- Быстросъемная площадка: есть, стандарта Uka / F38
- Максимальная нагрузка: головка: 3 кг, ноги: 10 кг
- Минимальная высота: 45 см
- Максимальная высота: 156 см
- Высота со сложенной центральной штангой: 133 см
- Длина в сложенном положении: 48 см
- Наклон центральной штанги: нет
- Материал: алюминиевый сплав
- Регулировка силы трения: нет
- Ширина телефона: от 55 до 93 мм
- Вес: 1.22 кг
Комплектация:
- Штатив
- Адаптер для телефона
- Мягкий чехол
- Инструмент для обслуживания