Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Штатив Ulanzi OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)

  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
  • OMBRA II YING Tripod White, белый (T155)
Код товара:УТ-00087782
Артикул:T155

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный штатив для путешествий и выездной съемки: собственный составляет всего 1.22 кг, а длина в сложенном положении: 48 см – при желании штатив можно убрать внутрь многих фоторюкзаков, а не только носить на внешнем креплении. Ножки имеют специальный скошенный профиль, чтобы штатив легко ложился даже в женскую руку, его диаметр в сложенном положении – всего 8 см. Штатив легко выдерживает современные беззеркальные камеры (максимальная нагрузка на шаровую голову: 3 кг, на ноги: 10 кг), в комплекте также идет поворотный адаптер для установки смартфона.

Шаровая головка позволяет свободно вращать камеру и отклонять ее на 90°, в вертикальное положение. Отдельная рукоятка дает возможность разблокировать только панорамную ось для съемки многокадровых панорам. Квадратная быстросъемная площадка формата Uka / F38 может устанавливаться любой стороной и для безопасности запирается на замок (сдвиньте нажимную кнопку вправо). Центральная колонна может переворачиваться на 180° для съемки от уровня земли (например, макро). На ней предусмотрен крюк для балласта – пользуйтесь для повышения устойчивости в ветренную погоду.

Сбоку на крестовине имеется резьбовое гнездо 1/4" (с отверстиями под боковые шпильки), в которое можно установить какой-либо аксессуар: например, осветитель, монитор или микрофон.

В целом, Ulanzi OMBRA II YING Tripod – это довольно доступный, легкий и компактный штатив, отлично подходящий для путешествий или долгих прогулок по городу. Он оснащен всем необходимым для творческой съемки. Штатив выпускается в 2 цветах: черном и белом.

Характеристики

  • Головка: шаровая, съемная
  • Пузырьковый уровень: нет
  • Количество секций: 5
  • Быстросъемная площадка: есть, стандарта Uka / F38
  • Максимальная нагрузка: головка: 3 кг, ноги: 10 кг
  • Минимальная высота: 45 см
  • Максимальная высота: 156 см
  • Высота со сложенной центральной штангой: 133 см
  • Длина в сложенном положении: 48 см
  • Наклон центральной штанги: нет
  • Материал: алюминиевый сплав
  • Регулировка силы трения: нет
  • Ширина телефона: от 55 до 93 мм
  • Вес: 1.22 кг

Комплектация:

  • Штатив
  • Адаптер для телефона
  • Мягкий чехол
  • Инструмент для обслуживания