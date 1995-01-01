Штатив Ulanzi MT88 ClipMate Tripod, с креплением на лямку рюкзака (T136)
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Характеристики
Описание
Ulanzi MT88 ClipMate Tripod – это модель «3 в 1»: настольный штатив, рукоятка для селфи / записи видео и крепление на лямку рюкзака (для камер весом до 500 г). Как штатив он может использоваться с экшен-камерами типа GoPro, компактными фотоаппаратами, легкими беззеркальными камерами и телефонами, для последних нужно отдельно приобрести адаптер (зажим). В собранном виде длина составляет 15 см, в максимально разложенном: 26.5 см.
Благодаря шаровой головке вы можете с легкостью настроить положение камеры: она вращается на все 360° и наклоняется в сторону на 90°.
Крепление на лямку выполнено в форме широкой повязки на липучке-велкро. Внутренняя поверхность покрыта силиконовыми шариками, которые предотвращают ее соскальзывание. Повязку можно установить на лямки шириной 6-8 см и толщиной не менее 1 см.
Характеристики
- Головка: шаровая, несъемная
- Пузырьковый уровень: нет
- Количество секций: 3 (на центральной колонне)
- Быстросъемная площадка: нет
- Максимальная нагрузка: штатив / монопод: 1 кг, повязка на лямку: 0.5 кг
- Минимальная высота: штатив: 12.5 см, монопод: 15 см
- Максимальная высота: штатив: 24.5 см, монопод: 26.5 см
- Длина в сложенном положении: 15 см
- Материал: пластик + алюминиевый сплав
- Регулировка силы трения: нет
- Физические характеристики
- Вес: штатив: 100 г, повязка: 38.5 г
- Страна производства: Китай