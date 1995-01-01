Ulanzi MT88 ClipMate Tripod – это модель «3 в 1»: настольный штатив, рукоятка для селфи / записи видео и крепление на лямку рюкзака (для камер весом до 500 г). Как штатив он может использоваться с экшен-камерами типа GoPro, компактными фотоаппаратами, легкими беззеркальными камерами и телефонами, для последних нужно отдельно приобрести адаптер (зажим). В собранном виде длина составляет 15 см, в максимально разложенном: 26.5 см.

Благодаря шаровой головке вы можете с легкостью настроить положение камеры: она вращается на все 360° и наклоняется в сторону на 90°.

Крепление на лямку выполнено в форме широкой повязки на липучке-велкро. Внутренняя поверхность покрыта силиконовыми шариками, которые предотвращают ее соскальзывание. Повязку можно установить на лямки шириной 6-8 см и толщиной не менее 1 см.

Характеристики