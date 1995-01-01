Тяжелый, устойчивый штатив для видеосъемки. Оснащен головкой с жидкостными картриджами, регулируемой силой трения и чашевидным 60-мм основанием, которое позволяет быстро выровнять камеру по горизонту при установке на неровной поверхности. Пузырьковый уровень гарантирует высокую точность установки. Жидкостные картриджи обеспечивают плавное панорамирование на все 360° и наклон в пределах от -75° до 90°. Съемная площадка, выполненная по стандарту Manfrotto (50 мм, «ласточкин хвост»), оснащена двумя скользящими винтами: 1/4"-20 и 3/8"-16. Предусмотрен стопор, не дающий упасть плохо закрепленной камере. Рукоятка съемная, может быть установлена как справа, так и слева.

Наконечники ножек резиновые для предотвращения проскальзывания. Штатив совместим с универсальными тележками, позволяющими плавно перемещать камеру по съемочной площадке.

Характеристики