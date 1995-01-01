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Штатив Ulanzi MT-81 с жидкостной головой, для видео (уцененный)

  • MT-81 с жидкостной головой, для видео
  • MT-81 с жидкостной головой, для видео
  • MT-81 с жидкостной головой, для видео
  • MT-81 с жидкостной головой, для видео
  • MT-81 с жидкостной головой, для видео
  • MT-81 с жидкостной головой, для видео
  • MT-81 с жидкостной головой, для видео
  • MT-81 с жидкостной головой, для видео
  • MT-81 с жидкостной головой, для видео
  • MT-81 с жидкостной головой, для видео
  • MT-81 с жидкостной головой, для видео
  • MT-81 с жидкостной головой, для видео
  • MT-81 с жидкостной головой, для видео
Код товара:УТ-00095473
Артикул:T080GBB1 (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Тяжелый, устойчивый штатив для видеосъемки. Оснащен головкой с жидкостными картриджами, регулируемой силой трения и чашевидным 60-мм основанием, которое позволяет быстро выровнять камеру по горизонту при установке на неровной поверхности. Пузырьковый уровень гарантирует высокую точность установки. Жидкостные картриджи обеспечивают плавное панорамирование на все 360° и наклон в пределах от -75° до 90°. Съемная площадка, выполненная по стандарту Manfrotto (50 мм, «ласточкин хвост»), оснащена двумя скользящими винтами: 1/4"-20 и 3/8"-16. Предусмотрен стопор, не дающий упасть плохо закрепленной камере. Рукоятка съемная, может быть установлена как справа, так и слева.

Наконечники ножек резиновые для предотвращения проскальзывания. Штатив совместим с универсальными тележками, позволяющими плавно перемещать камеру по съемочной площадке.

Характеристики

  • Головка: 2D видеоголовка с чашевидным основанием 60 мм
  • Пузырьковый уровень: есть
  • Количество секций: 3
  • Быстросъемная площадка: есть, совместимая с Manfrotto 501PL (ласточкин хвост, ширина в основании 50 мм)
  • Максимальная нагрузка: 8 кг
  • Минимальная высота: 75 см
  • Максимальная высота: 155 см
  • Длина в сложенном положении: 80 см
  • Материал: алюминиевый сплав
  • Регулировка силы трения: есть
  • Вес: 3.4 кг
  • Страна производства: Китай