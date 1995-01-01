Штатив Ulanzi MT-81 с жидкостной головой, для видео (уцененный)
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Характеристики
Описание
Тяжелый, устойчивый штатив для видеосъемки. Оснащен головкой с жидкостными картриджами, регулируемой силой трения и чашевидным 60-мм основанием, которое позволяет быстро выровнять камеру по горизонту при установке на неровной поверхности. Пузырьковый уровень гарантирует высокую точность установки. Жидкостные картриджи обеспечивают плавное панорамирование на все 360° и наклон в пределах от -75° до 90°. Съемная площадка, выполненная по стандарту Manfrotto (50 мм, «ласточкин хвост»), оснащена двумя скользящими винтами: 1/4"-20 и 3/8"-16. Предусмотрен стопор, не дающий упасть плохо закрепленной камере. Рукоятка съемная, может быть установлена как справа, так и слева.
Наконечники ножек резиновые для предотвращения проскальзывания. Штатив совместим с универсальными тележками, позволяющими плавно перемещать камеру по съемочной площадке.
Характеристики
- Головка: 2D видеоголовка с чашевидным основанием 60 мм
- Пузырьковый уровень: есть
- Количество секций: 3
- Быстросъемная площадка: есть, совместимая с Manfrotto 501PL (ласточкин хвост, ширина в основании 50 мм)
- Максимальная нагрузка: 8 кг
- Минимальная высота: 75 см
- Максимальная высота: 155 см
- Длина в сложенном положении: 80 см
- Материал: алюминиевый сплав
- Регулировка силы трения: есть
- Вес: 3.4 кг
- Страна производства: Китай