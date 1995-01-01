Ulanzi MT-80 Auto-Open Tripod следует рассматривать прежде всего как стойку для легкого осветительного оборудования: накамерных вспышек, компактных моноблоков, светодиодных панелей, жезлов и так далее. Максимальная высота 213 см позволяет освещать человека под естественным углом, сверху вниз, а быстро раскладывающая конструкция удобна для перемещения по различным локациям вне студии: ножки раскидываются по нажатию центральной кнопки, а центральная колонна состоит из 6 секций на эксцентриках – просто поверните на пол-оборота, выдвиньте на нужную высоту и поверните в обратную сторону.

Стойка очень компактна: при длине 46 см она помещается практически в любой рюкзак (и снаружи, и внутри), да и вес небольшой: меньше 900 г. Интересная деталь: на конце одной из ножек предусмотрено «отверстие для гвоздя»: для большей устойчивости на открытом грунте можно использовать, конечно, не гвозди, а туристические колышки-шпильки для установки палаток. На твердом покрытии мы рекомендовали бы применять балласт (небольшой мешок с песком или нечто подобное), особенно на улице в ветренную погоду.

Стойка оснащена простой 2D головкой, которая вращается на 360° и наклоняется вперед-назад на +/- 90°. Штативный винт стандартный: 1/4". По заявлению производителя, прочная алюминиевая конструкция выдерживает нагрузку до 5 кг.

Ulanzi MT-80 Auto-Open Tripod также можно использовать в качестве настольного штатива или даже большого штатива для телефона / экшен-камеры / фотоаппарата, однако нужно иметь в виду, что небольшой размах ножек и невозможность их индивидуальной регулировки делают ее не очень устойчивой для съемки: колебания будут вызывать смаз изображения, трудно снимать на неровных поверхностях, при ветре и так далее – полноценный штатив она не заменит (а для настольного будет, наверно, крупновата) – это нужно иметь в виду.

В целом, Ulanzi MT-80 Auto-Open Tripod можно рекомендовать для фотографов, видеографов и видеоблогеров, часто занимающихся выездной съемкой.

Характеристики