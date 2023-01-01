Легкий монопод обеспечивает поддержку при съемке с тяжелыми объективами в течение длительного времени, а также помогает снизить колебания камеры. Его также можно использовать в качестве трости для дальних пеших прогулок (особенно в горах) или как палку для селфи. Монопод выполнен из алюминиевого сплава, клипсовые замки – из АБС пластика, на ножке имеется накладка из поролона, согревающая руки в холодное время года. Камеру можно установить как напрямую, так и через штативную головку (винты 1/4" и 3/8"). Монопод оснащен съемным резиновым резиновым наконечником, который можно снять, заменив на стальной шип или жидкостную базу (резьба 1/4").