Штатив Ulanzi MT-65 (состояние like new) (б/у)
Код товара : УТ-00076566
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-19
Причина уценки:
like new.незначительные следы использования.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 141566
Ulanzi MT-65, штатив (состояние like new)
Минимальная высота: 54 см
Максимальная высота: 176 см
Длина в сложенном виде: 58 см
Нагрузка на штативную голову: 5 кг.
Нагрузка на горизонтальную штангу: 3,5 кг
Количество секций: 3
Диаметр труб: 16-25 мм
Материал: алюминиевый сплав
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: like new.незначительные следы использования.
Комплектация: площадка, чехол, крееж для телефона, пульт, коробка.
Гарантия 14 дней.