Штатив Ulanzi MT-65 (состояние like new) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076566 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-19

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Задать вопрос Причина уценки: like new.незначительные следы использования. 3 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141566 Ulanzi MT-65, штатив (состояние like new) Минимальная высота: 54 см

Максимальная высота: 176 см

Длина в сложенном виде: 58 см

Нагрузка на штативную голову: 5 кг.

Нагрузка на горизонтальную штангу: 3,5 кг

Количество секций: 3

Диаметр труб: 16-25 мм

Материал: алюминиевый сплав Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: like new.незначительные следы использования.

Комплектация: площадка, чехол, крееж для телефона, пульт, коробка.

Гарантия 14 дней.

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