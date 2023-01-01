Описание

Компактный штатив, который также может использоваться в качестве монопода для селфи: центральная колонна отсоединяется от крестовины и раскладывается на длину до 87 см. Это позволяет с легкостью снимать самого себя в полный рост, делать групповые селфи и снимки с необычных ракурсов. Особенностью конструкции является несъемная шаровая головка со встроенным креплением для телефона. В сложенном виде штатив занимает всего 26 см, поэтому его можно с легкостью носить как снаружи, так и внутри большинства фотосумок и фоторюкзаков. Благодаря экстра-низкому весу штатива (менее 750 г) вы едва ли вообще заметите, что взяли его с собой. При минимальной высоте 26 см вы также можете использовать этот штатив в качестве настольного.

Шаровая головка позволяет свободно вращать и наклонять камеру, а также вести съемку с вертикальной ориентацией кадра. Ось панорамирования блокируется отдельно, причем механизм для панорамирования находится не под шаром, как у большинства головок, а над ним, поэтому даже если поверхность будет неровной вы сможете совершать панорамирующие движения без заваливания линии горизонта.

Штатив выдерживает нагрузку до 3 кг, поэтому вы сможете пользоваться им с большинством моделей камер, даже с полнокадровыми зеркальными фотоаппаратами. Есть возможность перевернуть центральную колонну для съемки макро и съемки с нижнего ракурса, от земли. На все 3 ножки нанесено силиконовое покрытие, которое согревает руки зимой. Наконечники ножек выполнены из резины: они не скользят по гладким поверхностям и не царапают их.