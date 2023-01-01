Описание

Штатив, трансформирующийся в монопод: одна из ножек откручивается и соединяется с центральной колонной. Это позволит, к примеру, снимать с нестандартных ракурсов: поднять камеру высоко над головой при съемке в толпе, вынести ее над краем обрыва и так далее. Съемная шаровая головка поддерживает площадки системы Arca Swiss, благодаря чему вы можете использовать более длинные или L-образные площадки при необходимости. Головка также оснащена дополнительным замком оси панорамирования, поэтому вы можете зафиксировать камеру по остальным осям, после чего сделать панораму из нескольких снимков. При съемке в ветренную погоду можно использовать металлический крюк для балласта. Центральная колонна переворачивается на 180° для съемки макро.

В комплекте со штативом идет плотный тканевый чехол, а также набор стальных шипов для открытого грунта.