Штатив Ulanzi MT-51 (уцененный)
Код товара : УТ-00068586
Артикул : 2892/MT-51 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
7 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Штатив, трансформирующийся в монопод: одна из ножек откручивается и соединяется с центральной колонной. Это позволит, к примеру, снимать с нестандартных ракурсов: поднять камеру высоко над головой при съемке в толпе, вынести ее над краем обрыва и так далее. Съемная шаровая головка поддерживает площадки системы Arca Swiss, благодаря чему вы можете использовать более длинные или L-образные площадки при необходимости. Головка также оснащена дополнительным замком оси панорамирования, поэтому вы можете зафиксировать камеру по остальным осям, после чего сделать панораму из нескольких снимков. При съемке в ветренную погоду можно использовать металлический крюк для балласта. Центральная колонна переворачивается на 180° для съемки макро.
В комплекте со штативом идет плотный тканевый чехол, а также набор стальных шипов для открытого грунта.