Описание

Выдвижной штатив- незаменимый аксессуар для тех, кто использует экшн-камеры, DLSR - камеры или смартфоны для съемок. За счет своей легкости (170 г) его удобно брать с собой в путешествия и снимать различные видеоблоги.

Функциональный MT-16 работает как стабильный держатель для камер в виде штатива и как устройство для съемки селфи, а также панорамы заднего плана.

Благодаря резьбовому креплению 1/4" Ulanzi подходит к большинству экшн-камер, легких беззеркальных камер и смартфонов. Конструкция "холодный башмак", которая находится сбоку, позволит вам установить микрофон, свет и другие устройства.

Регулируемая на 360° металлическая шаровая головка обеспечит еще более стабильную фиксацию устройства

Штатив Ulanzi имеет 3 выдвижные ножки. Центральная опорная ножка снабжена противоскользящей резиной. Телескопическая селфи палка имеет эргономичную, нескользящую ручку, которая выдвигается на 4 ступени.

Модель MT-16 выполнена из прочного, жесткого ABS-пластикаю Шаровая головка изготовлена из алюминия, благодаря чему способна выдержать оборудование весом до 1.5 кг