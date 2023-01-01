Штатив Ulanzi MT-41 Updated Tripod, черный
Код товара : УТ-00053448
Артикул : 2469/MT-41
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, 1/4"
Материал
АБС пластик, силикон
Максимальная высота
450 мм
Максимальная нагрузка
1500 гр
Минимальная высота
225 мм
Описание
Настольный штатив с 3D головой для осуществления съемок с использованием DSLR камер или же мобильных устройств. Складные ноги трипода имеют приятную длину и комфортно сидит в руке. Особенностью модели является площадка - трансформер. Одним простым движением вы можете превратить её в держатель для смартфона
Трипод можно использовать в качестве монопода. Резиновая основа исключает соскальзывание и обеспечивает комфорт при использовании
Максимальная длина составляет 450 мм. Крепление для камеры и смартфонов предназначен для устройств шириной 65 мм