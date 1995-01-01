Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Штатив Ulanzi MT-41 (2469A) (уцененный)

  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
  • MT-41 (2469A)
Код товара:УТ-00097893
Артикул:2469A (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Настольный штатив с шаровой головой для съемки с использованием беззеркальных или легких зеркальных камер (максимальная нагрузка 1.5 кг). Верхняя площадка откидывается и превращается в фиксатор для смартфона шириной от 65 до 85 мм. Ножки можно сложить, чтобы использовать штатив в качестве рукоятки. Центральная колонна телескопическая: с максимально выдвинутом состоянии длина рукоятки составляет 45 см, что позволяет использовать ее для селфи с друзьями.

Шаровая головка дает возможность быстро регулировать положение камеры (или телефона), а также наклонять ее на 90° для съемки в вертикальной ориентации. Сбоку предусмотрен холодный башмак для крепления аксессуаров (небольшого осветителя, внешнего микрофона и так далее). Еще один башмак имеется на зажиме для смартфона.

Характеристики
  • Головка: шаровая, 1/4"
  • Пузырьковый уровень: нет
  • Быстросъемная площадка: нет
  • Максимальная нагрузка: 1.5 кг
  • Минимальная высота: 22.5 см
  • Максимальная высота: 45 см
  • Длина в сложенном положении: 22.5 см
  • Наклон центральной штанги: нет
  • Материал: АБС пластик, силикон
  • Вес: 198 г
  • Страна производства: Китай