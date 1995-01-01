Штатив Ulanzi MT-41 (2469A) (уцененный)
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Описание
Настольный штатив с шаровой головой для съемки с использованием беззеркальных или легких зеркальных камер (максимальная нагрузка 1.5 кг). Верхняя площадка откидывается и превращается в фиксатор для смартфона шириной от 65 до 85 мм. Ножки можно сложить, чтобы использовать штатив в качестве рукоятки. Центральная колонна телескопическая: с максимально выдвинутом состоянии длина рукоятки составляет 45 см, что позволяет использовать ее для селфи с друзьями.
Шаровая головка дает возможность быстро регулировать положение камеры (или телефона), а также наклонять ее на 90° для съемки в вертикальной ориентации. Сбоку предусмотрен холодный башмак для крепления аксессуаров (небольшого осветителя, внешнего микрофона и так далее). Еще один башмак имеется на зажиме для смартфона.
- Головка: шаровая, 1/4"
- Пузырьковый уровень: нет
- Быстросъемная площадка: нет
- Максимальная нагрузка: 1.5 кг
- Минимальная высота: 22.5 см
- Максимальная высота: 45 см
- Длина в сложенном положении: 22.5 см
- Наклон центральной штанги: нет
- Материал: АБС пластик, силикон
- Вес: 198 г
- Страна производства: Китай