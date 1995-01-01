Настольный штатив с шаровой головой для съемки с использованием беззеркальных или легких зеркальных камер (максимальная нагрузка 1.5 кг). Верхняя площадка откидывается и превращается в фиксатор для смартфона шириной от 65 до 85 мм. Ножки можно сложить, чтобы использовать штатив в качестве рукоятки. Центральная колонна телескопическая: с максимально выдвинутом состоянии длина рукоятки составляет 45 см, что позволяет использовать ее для селфи с друзьями.

Шаровая головка дает возможность быстро регулировать положение камеры (или телефона), а также наклонять ее на 90° для съемки в вертикальной ориентации. Сбоку предусмотрен холодный башмак для крепления аксессуаров (небольшого осветителя, внешнего микрофона и так далее). Еще один башмак имеется на зажиме для смартфона.

Характеристики