Монопод для селфи Ulanzi MT-40, Multi-function Bluetooth selfie stick (уцененный)
Код товара : УТ-00061525
Артикул : 2460/MT-40 (у)
Причина уценки:
Вскрытая упаковка.
5 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Полностью сложенный в режиме рукоятки, MT-40 можно использовать для панорамной видеосъемки или для получения интересных ракурсов съемки. Для режима селфи-палки просто выдвиньте телескопический корпус из пяти секций и поверните вращающуюся головку на 90°. Для режима штатива просто сложите три ножки, составляющие рукоятку.
В MT-40 встроен съемный беспроводной пульт дистанционного управления Bluetooth, с помощью которого можно управлять различными функциями камеры на совместимом устройстве. Пульт работает от встроенного аккумулятора, который заряжается по USB. На монопод пульт крепится с помощью магнитов. Пульт совместим с камерами Sony и Canon, которые поддерживают дистанционное управление по USB (например, Sony ZV-1, Sony RX100 VII), а также со смартфонами. В зависимости от модели, не все функции могут быть доступны.
Крепление для телефона в комплект не входит.