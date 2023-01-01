Описание

Полностью сложенный в режиме рукоятки, MT-40 можно использовать для панорамной видеосъемки или для получения интересных ракурсов съемки. Для режима селфи-палки просто выдвиньте телескопический корпус из пяти секций и поверните вращающуюся головку на 90°. Для режима штатива просто сложите три ножки, составляющие рукоятку.

В MT-40 встроен съемный беспроводной пульт дистанционного управления Bluetooth, с помощью которого можно управлять различными функциями камеры на совместимом устройстве. Пульт работает от встроенного аккумулятора, который заряжается по USB. На монопод пульт крепится с помощью магнитов. Пульт совместим с камерами Sony и Canon, которые поддерживают дистанционное управление по USB (например, Sony ZV-1, Sony RX100 VII), а также со смартфонами. В зависимости от модели, не все функции могут быть доступны.

Крепление для телефона в комплект не входит.