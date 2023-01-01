Мини-штатив Ulanzi MT-38 Selfie Stick
Код товара : УТ-00053557
Артикул : 2446/MT-38
890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Портативный штатив MT-38 от Ulzani - это универсальный настольный штатив, который превращается в палку для селфи, что делает его идеальным аксессуаром для видеоблогеров .
Держатель смартфона надежно удерживает телефоны шириной от 5.8 см до 8.5 см и обеспечивает поворот на 360° и наклон на 200° для точного позиционирования.
Разъем 1/4 также позволяет использовать экшн-камеры, веб-камеры и компактные цифровые камеры.