Портативный штатив MT-38 от Ulzani - это универсальный настольный штатив, который превращается в палку для селфи, что делает его идеальным аксессуаром для видеоблогеров . Держатель смартфона надежно удерживает телефоны шириной от 5.8 см до 8.5 см и обеспечивает поворот на 360° и наклон на 200° для точного позиционирования. Разъем 1/4 также позволяет использовать экшн-камеры, веб-камеры и компактные цифровые камеры.