Штатив с гибкими ножками. Может использоваться в качестве настольного, может крепиться на неровные поверхности, трубы, ветки. Ноги выполнены из смеси силикона и пластика, что обеспечивает высокую безопасную нагрузку – легко выдерживает профессиональную зеркальную камеру. Кроме того, резиновые ножки обеспечивают надежный захват в ладони, если использовать в качестве рукоятки для камеры.

Особенностью модели является площадка - трансформер. Одним простым движением вы можете превратить её в держатель для смартфона.