Штатив Ulanzi MT-33, multifunctional octopus tripod, с шаровой головой (уцененный)
Код товара:УТ-00081420
Артикул:2395/MT-33 (у)
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см32
Безопасная нагрузка, кг2
Головка3D голова
Максимальная нагрузка2000 гр.
Минимальная высота32 см.
Максимальная высота32 см.
МатериалTPR + ABC пластик
Вес368 гр.
Описание
Штатив с гибкими ножками. Может использоваться в качестве настольного, может крепиться на неровные поверхности, трубы, ветки. Ноги выполнены из смеси силикона и пластика, что обеспечивает высокую безопасную нагрузку – легко выдерживает профессиональную зеркальную камеру. Кроме того, резиновые ножки обеспечивают надежный захват в ладони, если использовать в качестве рукоятки для камеры.
Особенностью модели является площадка - трансформер. Одним простым движением вы можете превратить её в держатель для смартфона.