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Штатив Ulanzi MT-33, multifunctional octopus tripod, с шаровой головой (уцененный)

  • MT-33, multifunctional octopus tripod, с шаровой головой
  • MT-33, multifunctional octopus tripod, с шаровой головой
  • MT-33, multifunctional octopus tripod, с шаровой головой
  • MT-33, multifunctional octopus tripod, с шаровой головой
  • MT-33, multifunctional octopus tripod, с шаровой головой
  • MT-33, multifunctional octopus tripod, с шаровой головой
  • MT-33, multifunctional octopus tripod, с шаровой головой
  • MT-33, multifunctional octopus tripod, с шаровой головой
  • MT-33, multifunctional octopus tripod, с шаровой головой
  • MT-33, multifunctional octopus tripod, с шаровой головой
  • MT-33, multifunctional octopus tripod, с шаровой головой
  • MT-33, multifunctional octopus tripod, с шаровой головой
  • MT-33, multifunctional octopus tripod, с шаровой головой
  • MT-33, multifunctional octopus tripod, с шаровой головой
  • MT-33, multifunctional octopus tripod, с шаровой головой
  • MT-33, multifunctional octopus tripod, с шаровой головой
  • MT-33, multifunctional octopus tripod, с шаровой головой
Код товара:УТ-00081420
Артикул:2395/MT-33 (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Штатив с гибкими ножками. Может использоваться в качестве настольного, может крепиться на неровные поверхности, трубы, ветки. Ноги выполнены из смеси силикона и пластика, что обеспечивает высокую безопасную нагрузку – легко выдерживает профессиональную зеркальную камеру. Кроме того, резиновые ножки обеспечивают надежный захват в ладони, если использовать в качестве рукоятки для камеры.

Особенностью модели является площадка - трансформер. Одним простым движением вы можете превратить её в держатель для смартфона.