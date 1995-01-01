Этот телескопический штатив для экшн-камеры от Ulanzi оснащен трехконтактным креплением для GoPro или других экшн-камер. Его легко можно взять с собой куда угодно, помещается в вашем кармане и удлиняется до 22 см в длину. Конструкция из АБС-пластика долговечна и весит всего 78 гр.