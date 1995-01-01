Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Мини-штатив Ulanzi MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер (уцененный)

  • MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер
  • MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер
  • MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер
  • MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер
  • MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер
  • MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер
  • MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер
  • MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер
  • MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер
  • MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер
  • MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер
  • MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер
  • MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер
  • MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер
  • MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер
  • MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер
  • MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер
  • MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер
  • MT-09 Mini Portable, телескопический, для экшн-камер
Код товара:УТ-00074913
Артикул:1602 (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Этот телескопический штатив для экшн-камеры от Ulanzi оснащен трехконтактным креплением для GoPro или других экшн-камер. Его легко можно взять с собой куда угодно, помещается в вашем кармане и удлиняется до 22 см в длину. Конструкция из АБС-пластика долговечна и весит всего 78 гр.