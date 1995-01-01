Мини-штатив Ulanzi MT-05 (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072643 Артикул : 0848/MT-05 (у)

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Простая и компактная настольная тренога для установки съёмочного оборудования или стабилизаторов с креплением 1/4". Модель выполнена их прочного АБС пластика и имеет противоскользящее покрытие на ножках. Задать вопрос Причина уценки: Повреждена упаковка 24% 790 ₽ 599 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Простая и компактная настольная тренога для установки съёмочного оборудования или стабилизаторов с креплением 1/4". Модель выполнена их прочного АБС пластика и имеет противоскользящее покрытие на ножках.

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