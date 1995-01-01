Мини-штатив Ulanzi MT-05 (уцененный)
Код товара : УТ-00072643
Артикул : 0848/MT-05 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
24%
790 ₽
599 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Простая и компактная настольная тренога для установки съёмочного оборудования или стабилизаторов с креплением 1/4". Модель выполнена их прочного АБС пластика и имеет противоскользящее покрытие на ножках.
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