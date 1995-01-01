Компактный и мощный светодиодный RGB осветитель в формате кубика со стороной 11 см: настолько маленький, что помещается в ладони. При этом максимальная мощность 100 Вт позволяет освещать большие площади и без проблем использовать крупные софтбоксы (которые, как известно, поглощают много света сами по себе). А при весе менее 1 кг прибор легко использовать с рук – достаточно найти ассистента.

Байонет Mini Bowens взят из-за компактности: полноразмерный Bowens просто не поместился бы в этот форм-фактор, но при необходимости всегда можно использовать недорогие переходники (продаются отдельно). Кроме того, формат Mini Bowens также набирает популярность, под него уже можно найти достаточно широкий ассортимент насадок, включая софтбоксы, снуты, проекционные насадки с масками гобо и другие. В комплекте с осветителем идет стандартный жесткий рефлектор для концентрации световых лучей и матовый купольный рассеиватель для него.

ML100RGB – это осветитель, который работать в CCT и HSI режимах. В CCT свет остается белым с возможностью регулировки цветовой температуры (от теплого до холодного света, 2700К ~ 6500К). В HSI вы последовательно регулируете три настройки: оттенок (Hue) из 360-цветного спектра, насыщенность (Saturation) и яркость (Intensity). Точность цветопередачи свыше CRI 95 – все оттенки передаются естественно и насыщенно. Управление очень простое: две рукояти с кнопками по центру дают возможность переключаться между режимами и плавно регулировать параметры. Присутствует режим спецэффектов, таких как молнии, вспышки фотоаппаратов, мерцание телеэкрана, неисправная лампа, полицейские сигналы, скорая помощь, свет от свечей и так далее, всего 20 эффектов. Вся информация по текущим настройкам выводится на цветной OLED экран, расположенный на задней панели.

Встроенный аккумулятор высокой емкости обеспечивает до 50 минут автономной работы при 100% и более полутора часов при установке на 50%. В комплекте идет сетевой адаптер, благодаря чему вы можете вести съемку дома, в студии или в открытом поле. USB-C порт дает возможность заряжать аккумулятор в дороге: от универсальных USB аккумуляторов, USB розеток в транспорте и так далее.

В целом, ML100RGB – это доступный и богатый полезными функциями прибор, который может использоваться для самых разных сюжетов: видеоблогинг, онлайн-стримы, короткие видео, творческая фото- и видеография, запись интервью и другие.

Характеристики