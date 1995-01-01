Компактный и мощный светодиодный осветитель в формате кубика со стороной 11 см: настолько маленький, что помещается в ладони. При этом максимальная мощность 100 Вт позволяет освещать большие площади и без проблем использовать крупные софтбоксы (которые, как известно, поглощают много света сами по себе). А при весе менее 1 кг прибор легко использовать с рук – достаточно найти ассистента.

Байонет Mini Bowens взят из-за компактности: полноразмерный Bowens просто не поместился бы в этот форм-фактор, но при необходимости всегда можно использовать недорогие переходники (продаются отдельно). Кроме того, формат Mini Bowens также набирает популярность, под него уже можно найти достаточно широкий ассортимент насадок, включая софтбоксы, снуты, проекционные насадки с масками гобо и другие. В комплекте с осветителем идет стандартный жесткий рефлектор для концентрации световых лучей и матовый купольный рассеиватель для него.

ML100Bi – это биколорный осветитель, который может менять цветовую температуру в пределах от 2700К (теплый свет, лампы накаливания) до 6500К (холодный свет). Точность цветопередачи свыше CRI 95 – все оттенки передаются естественно и насыщенно. Управление очень простое: одна рукоятка отвечает за яркость, вторая за цветовую температуру. Присутствует режим спецэффектов, таких как молнии, вспышки фотоаппаратов, мерцание телеэкрана, неисправная лампа, свет от свечей и так далее, всего 8 эффектов. Вся информация выводится на цветной OLED экран на задней панели.

Встроенный аккумулятор высокой емкости обеспечивает до 50 минут автономной работы при 100% и более полутора часов при установке на 50%. В комплекте идет сетевой адаптер, благодаря чему вы можете вести съемку дома, в студии или в открытом поле. USB-C порт дает возможность заряжать аккумулятор в дороге: от универсальных USB аккумуляторов, USB розеток в транспорте и так далее.

В целом, ML100Bi – это доступный и функционально богатый прибор, который может использоваться для самых разных сюжетов: видеоблогинг, онлайн-стримы, короткие видео, творческая фото- и видеография, запись интервью и другие.

Характеристики