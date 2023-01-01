Описание

Простое и удобное крепление, предназначенное для надежной фиксации мобильных устройств на штатив. Поддерживает установку телефонов размером от 55 до 90 мм.

Крепежный элемент оснащен противоскользящей силиконовой накладкой, которая гарантирует надежную фиксацию гаджета и защиту корпуса телефона от появления потертостей и царапин.

Конструкция имеет крепление на холодный башмак для установки дополнительных аксессуаров и резьбовое отверстие 1/4 для монтажа на штатив.