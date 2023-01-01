Держатель для телефона Ulanzi ST-19, Mini Smartphone Clip
Код товара : УТ-00053468
Артикул : 2256/ST-19
580 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Простое и удобное крепление, предназначенное для надежной фиксации мобильных устройств на штатив. Поддерживает установку телефонов размером от 55 до 90 мм.
Крепежный элемент оснащен противоскользящей силиконовой накладкой, которая гарантирует надежную фиксацию гаджета и защиту корпуса телефона от появления потертостей и царапин.
Конструкция имеет крепление на холодный башмак для установки дополнительных аксессуаров и резьбовое отверстие 1/4 для монтажа на штатив.