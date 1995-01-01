Металлическая клетка для смартфонов со съемным магнитным креплением. Крепление работает с телефонами Apple начиная с iPhone 12, а также с телефонами в чехлах с поддержкой MagSafe. Мощное магнитное кольцо (сила притяжения более 15 Ньютонов) надежно удерживает телефон в креплении. По периметру клетки располагается 5 резьбовых гнезд 1/4", 5 гнезд 1/4" с прорезями под боковые шпильки и 6 холодных башмаков, в них можно установить разнообразные аксессуары, включая боковые и верхние ручки, осветители, микрофоны и так далее.

Клетку легко использовать как в вертикальном, так и в горизонтальном режиме. Использование боковых рукояток существенно улучшает захват телефона и снижает эффект дрожания рук. Кроме того, вы можете использовать одну из рукояток в качестве верхней ручки для съемки с нижнего ракурса. Магнитное крепление можно установить на штативную площадку (стандартное гнездо 1/4"), чтобы использовать с телефоном отдельно от клетки – со штативом или каким-либо иным держателем. Отдельно можно приобрести магнитное крепление MagFilter для светофильтров диаметром 52 мм.

Характеристики

Размеры клетки: 22.5 х 12 х 2 см

Размеры рукояток: 10.5 х 6.4 х 2.4 см

Вес: 424 г (общий)

Материалы: алюминиевый сплав, силикон

Комплектация: