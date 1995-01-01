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Клетка Ulanzi MG-001 для смартфона с креплением MagSafe

  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
  • MG-001 для смартфона с креплением MagSafe
Код товара:УТ-00081860
Артикул:C001

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Металлическая клетка для смартфонов со съемным магнитным креплением. Крепление работает с телефонами Apple начиная с iPhone 12, а также с телефонами в чехлах с поддержкой MagSafe. Мощное магнитное кольцо (сила притяжения более 15 Ньютонов) надежно удерживает телефон в креплении. По периметру клетки располагается 5 резьбовых гнезд 1/4", 5 гнезд 1/4" с прорезями под боковые шпильки и 6 холодных башмаков, в них можно установить разнообразные аксессуары, включая боковые и верхние ручки, осветители, микрофоны и так далее.

Клетку легко использовать как в вертикальном, так и в горизонтальном режиме. Использование боковых рукояток существенно улучшает захват телефона и снижает эффект дрожания рук. Кроме того, вы можете использовать одну из рукояток в качестве верхней ручки для съемки с нижнего ракурса. Магнитное крепление можно установить на штативную площадку (стандартное гнездо 1/4"), чтобы использовать с телефоном отдельно от клетки – со штативом или каким-либо иным держателем. Отдельно можно приобрести магнитное крепление MagFilter для светофильтров диаметром 52 мм.

Характеристики

  • Размеры клетки: 22.5 х 12 х 2 см
  • Размеры рукояток: 10.5 х 6.4 х 2.4 см
  • Вес: 424 г (общий)
  • Материалы: алюминиевый сплав, силикон

Комплектация:

  • Клетка
  • Правая рукоятка
  • Левая рукоятка
  • Магнитное крепление
  • Штативный винт
  • Шестигранный ключ