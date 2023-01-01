Описание

Держатель для планшета конструкция которого целиком выполнена алюминия, что обеспечивает долговечность и надежность в работе. Установить держатель можно на штатив, клетку благодаря стандартному креплению 1/4". Совместима с быстросъемными площадками Arca Swiss, что повышает удобство и скорость в использовании. Также верхней на держателе в верхней части имеется холодный башмак для крепления аксессуаров ( микрофонов, светового оборудования.) Крепление совместимо с устройствами шириной до 253 мм