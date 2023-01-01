Держатель для планшета Ulanzi U-Pad Pro Metal
Код товара : УТ-00053500
Артикул : 0685/U-Pad Pro
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Держатель для планшета конструкция которого целиком выполнена алюминия, что обеспечивает долговечность и надежность в работе. Установить держатель можно на штатив, клетку благодаря стандартному креплению 1/4". Совместима с быстросъемными площадками Arca Swiss, что повышает удобство и скорость в использовании. Также верхней на держателе в верхней части имеется холодный башмак для крепления аксессуаров ( микрофонов, светового оборудования.) Крепление совместимо с устройствами шириной до 253 мм