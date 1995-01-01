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Мини-штатив Ulanzi MA29 Magpod с креплением MagSafe

  • MA29 Magpod с креплением Magsafe
  • MA29 Magpod с креплением Magsafe
  • MA29 Magpod с креплением Magsafe
  • MA29 Magpod с креплением Magsafe
  • MA29 Magpod с креплением Magsafe
  • MA29 Magpod с креплением Magsafe
  • MA29 Magpod с креплением Magsafe
  • MA29 Magpod с креплением Magsafe
  • MA29 Magpod с креплением Magsafe
  • MA29 Magpod с креплением Magsafe
  • MA29 Magpod с креплением Magsafe
  • MA29 Magpod с креплением Magsafe
  • MA29 Magpod с креплением Magsafe
  • MA29 Magpod с креплением Magsafe
  • MA29 Magpod с креплением Magsafe
  • MA29 Magpod с креплением Magsafe
  • MA29 Magpod с креплением Magsafe
Код товара:УТ-00081864
Артикул:M029GBB1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Настольный штатив Ulanzi MA29 Magpod с креплением Magsafe – для iPhone и телефонов Android в чехлах с поддержкой MagSafe. Может использоваться как подставка для телефона, рукоятка для съемки селфи или как штатив для съемки с длительной выдержкой (при недостаточном освещении). Угол наклона телефона свободно настраивается. Полностью металлическая конструкция, на ножках и в месте крепления телефона предусмотрено силиконовое покрытие, не царапающее телефон. Компактно складывается: можно носить в кармане.

Характеристики

  • Материалы: алюминиевый сплав, силикон, магнит
  • Вес: 91 г
  • Размеры:
    • в сложенном положении: 127 х 57 х 9 мм,
    • в разложенном положении: 155 х 168 х 115 мм
  • Размер упаковки: 14 х 7 х 2 см
  • Вес брутто: 105 г
  • Страна производства: Китай