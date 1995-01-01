Настольный штатив Ulanzi MA29 Magpod с креплением Magsafe – для iPhone и телефонов Android в чехлах с поддержкой MagSafe. Может использоваться как подставка для телефона, рукоятка для съемки селфи или как штатив для съемки с длительной выдержкой (при недостаточном освещении). Угол наклона телефона свободно настраивается. Полностью металлическая конструкция, на ножках и в месте крепления телефона предусмотрено силиконовое покрытие, не царапающее телефон. Компактно складывается: можно носить в кармане.

Характеристики