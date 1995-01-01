Мини-штатив Ulanzi MA29 Magpod с креплением MagSafe
Код товара:УТ-00081864
Артикул:M029GBB1
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см15
Безопасная нагрузка, кг1
Материалалюминиевый сплав, силикон, магнит
Страна производстваКитай
Вес91 г
Размер упаковки14 х 7 х 2 см, вес брутто: 105 г
Размерыв сложенном положении: 127 х 57 х 9 мм, в разложенном положении: 155 х 168 х 115 мм
Описание
Настольный штатив Ulanzi MA29 Magpod с креплением Magsafe – для iPhone и телефонов Android в чехлах с поддержкой MagSafe. Может использоваться как подставка для телефона, рукоятка для съемки селфи или как штатив для съемки с длительной выдержкой (при недостаточном освещении). Угол наклона телефона свободно настраивается. Полностью металлическая конструкция, на ножках и в месте крепления телефона предусмотрено силиконовое покрытие, не царапающее телефон. Компактно складывается: можно носить в кармане.
Характеристики
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон, магнит
- Вес: 91 г
- Размеры:
- в сложенном положении: 127 х 57 х 9 мм,
- в разложенном положении: 155 х 168 х 115 мм
- Размер упаковки: 14 х 7 х 2 см
- Вес брутто: 105 г
- Страна производства: Китай