4-лепестковые металлические шторки для осветительных приборов с байонетом Mini Bowens. Шторки позволяют ограничить рассеяние света, сформировать узкую полосу, создать световой акцент, что придает изображению глубину и динамику. В отличие от большинства шторок, устанавливающихся на рефлекторы, эта модель устанавливается прямо в байонетное крепление. Шторки совместимы с такими приборами как Ulanzi 40W Pro, 40W RGB, LT005 60W COB и так далее. Это очень портативный, буквально карманный модификатор света.

Размеры: 8.5 х 8.5 х 3.5 см

Вес: 105 г