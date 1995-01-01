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Шторки Ulanzi M4 4-Leaf Barndoors, байонет Mini Bowens

  • M4 4-Leaf Barndoors, байонет Mini Bowens
  • M4 4-Leaf Barndoors, байонет Mini Bowens
  • M4 4-Leaf Barndoors, байонет Mini Bowens
  • M4 4-Leaf Barndoors, байонет Mini Bowens
  • M4 4-Leaf Barndoors, байонет Mini Bowens
  • M4 4-Leaf Barndoors, байонет Mini Bowens
  • M4 4-Leaf Barndoors, байонет Mini Bowens
  • M4 4-Leaf Barndoors, байонет Mini Bowens
  • M4 4-Leaf Barndoors, байонет Mini Bowens
  • M4 4-Leaf Barndoors, байонет Mini Bowens
  • M4 4-Leaf Barndoors, байонет Mini Bowens
  • M4 4-Leaf Barndoors, байонет Mini Bowens
  • M4 4-Leaf Barndoors, байонет Mini Bowens
  • M4 4-Leaf Barndoors, байонет Mini Bowens
  • M4 4-Leaf Barndoors, байонет Mini Bowens
  • M4 4-Leaf Barndoors, байонет Mini Bowens
  • M4 4-Leaf Barndoors, байонет Mini Bowens
Код товара:УТ-00081858
Артикул:L059GBB1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

4-лепестковые металлические шторки для осветительных приборов с байонетом Mini Bowens. Шторки позволяют ограничить рассеяние света, сформировать узкую полосу, создать световой акцент, что придает изображению глубину и динамику. В отличие от большинства шторок, устанавливающихся на рефлекторы, эта модель устанавливается прямо в байонетное крепление. Шторки совместимы с такими приборами как Ulanzi 40W Pro, 40W RGB, LT005 60W COB и так далее. Это очень портативный, буквально карманный модификатор света.

  • Размеры: 8.5 х 8.5 х 3.5 см
  • Вес: 105 г