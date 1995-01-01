Компактный, легкий и мощный осветитель с популярным байонетным креплением Bowens, которое позволяет устанавливать широкий спектр световых модификаторов: рефлекторы, софтбоксы, линзы Френеля, проекционные насадки и так далее. Прибор оснащен светодиодной COB (Chip On Board) матрицей достаточно высокой мощности – 100 Вт. Точность цветопередачи высокая: CRI 95

Управление крайне простое: снизу расположена кнопка включения, а в углублении с тыльной стороны корпуса с помощью магнитов зафиксирован круглый пульт настройки мощности, который обеспечивает диммирование от 20 до 100% с шагом 10%. Данный пульт можно вытащить, если осветитель будет установлен слишком высоко, длина кабеля составляет 50 см. Больше никаких настроек нет, цветовая температура постоянная: 5600К, холодный дневной свет.

Осветитель устанавливается на штативы, студийные стойки и другие крепления со стандартным винтом 1/4". Встроенный сетевой адаптер позволяет использовать устройство с питанием от бытовых сетей переменного тока от 110 до 240 Вольт – пользоваться им можно практически в любом регионе мира. Длина сетевого кабеля из комплекта составляет 3 метра. Работа от аккумуляторов не предусмотрена.