Осветитель Ulanzi LT003, 15 Вт, 2500-9000K, светодиодный (уцененный)
Код товара : УТ-00073525
Артикул : 3099/LT003 (у)
Причина уценки:
Витринный образец
18%
6 990 ₽
5 699 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Осветитель Ulanzi LT003 - это профессиональное устройство для создания качественного и яркого освещения при съемке фото и видео контента. Этот осветитель мощностью 15 Вт обеспечивает равномерный, мягкий и естественный свет благодаря высококачественным светодиодам.
Ulanzi LT003 идеально подходит для фотографов, видеооператоров и создателей контента, которые нуждаются в качественном освещении для своих проектов.
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