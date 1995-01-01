Описание

Осветитель Ulanzi LT003 - это профессиональное устройство для создания качественного и яркого освещения при съемке фото и видео контента. Этот осветитель мощностью 15 Вт обеспечивает равномерный, мягкий и естественный свет благодаря высококачественным светодиодам.

Ulanzi LT003 идеально подходит для фотографов, видеооператоров и создателей контента, которые нуждаются в качественном освещении для своих проектов.