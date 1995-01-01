Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Осветитель Ulanzi LT003, 15 Вт, 2500-9000K, светодиодный

  • LT003, 15 Вт, 2500-9000K, светодиодный
  • LT003, 15 Вт, 2500-9000K, светодиодный
  • LT003, 15 Вт, 2500-9000K, светодиодный
  • LT003, 15 Вт, 2500-9000K, светодиодный
  • LT003, 15 Вт, 2500-9000K, светодиодный
  • LT003, 15 Вт, 2500-9000K, светодиодный
  • LT003, 15 Вт, 2500-9000K, светодиодный
Код товара:УТ-00071150
Артикул:3099

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Осветитель Ulanzi LT003 - это профессиональное устройство для создания качественного и яркого освещения при съемке фото и видео контента. Этот осветитель мощностью 15 Вт обеспечивает равномерный, мягкий и естественный свет благодаря высококачественным светодиодам.

Ulanzi LT003 идеально подходит для фотографов, видеооператоров и создателей контента, которые нуждаются в качественном освещении для своих проектов.