Осветитель Ulanzi LT003, 15 Вт, 2500-9000K, светодиодный
Код товара:УТ-00071150
Артикул:3099
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощность5.5 Вт
Цветовая температура6000К
Индекс CRI90
Угол освещения60°
Работа от аккумулятораработа от элементов питания АА х2 (возможна работа от аккумуляторных батарей типа АА)
Система охлажденияпассивная
Тип крепленияв башмак + гнездо 1/4"
Вес150 г
Размеры80 × 67 × 32 мм
Сайт производителяhttps://www.ulanzi.com
Страна производстваКитай
Описание
Осветитель Ulanzi LT003 - это профессиональное устройство для создания качественного и яркого освещения при съемке фото и видео контента. Этот осветитель мощностью 15 Вт обеспечивает равномерный, мягкий и естественный свет благодаря высококачественным светодиодам.
Ulanzi LT003 идеально подходит для фотографов, видеооператоров и создателей контента, которые нуждаются в качественном освещении для своих проектов.