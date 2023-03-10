Осветитель Ulanzi LT-002, 2500-9000K, RGB, 10 Вт
Товар не найден
Характеристики
Описание
Компактный осветитель Ulanzi LT002 подойдет как для украшения студии, так и для выездной съемки на различных локациях. Его можно использовать и в качестве рисующего света, и для оформления фона. Широкий диапазон регулировки цветовой температуры, полноцветный RGB режим и 20 спецэффектов делают Ulanzi LT-002 по-настоящему универсальным прибором. В базовую комплектацию входят соты, делающие световой поток более направленным, и белый диффузор, который, наоборот, увеличивает рассеивание и делает свет более мягким.
Высокая точность цветопередачи (CRI 95, TLCI 95): все цвета и полутона отображаются насыщенно и естественно. Цветное освещение управляется по принципу HSI: сначала вы выбираете цвет из 360° палитры (Hue), затем его насыщенность (Saturation) и, наконец, яркость (Intensity) – очень просто и понятно. 20 спецэффектов, таких как маячки полицейской машины или скорой, свет от открытого огня, молнии, фейерверки и так далее, позволяют создавать творческие скетчи для социальных сетей.
Панель работает от встроенного аккумулятора емкостью 4000 мАч, обеспечивающего около 1.5 часов освещения с максимальной яркостью, или с постоянным питанием через USB-C порт (5В 2А). Всего на панели расположено 126 светодиодов: 35 «теплых» белых, 35 «холодных» и 56 RGB.
Стандартное штативное гнездо 1/4" позволяет расположить Ulanzi LT002 на различных креплениях и держателях, на тыльной стороне также присутствуют магниты, позволяющие закрепить прибор на ровных стальных или чугунных поверхностях.
Характеристики
- Тип света: светодиодный
- Мощность: 10 Вт
- Освещенность: 520 лк (при 5700К, на расстоянии 0.5 м)
- Цветовая температура: 2500-9000K
- Индекс CRI: 95
- Индекс TLCI: 95
- Регулировка мощности: есть, 1-100%, плавная
- Угол освещения: 120°
- Дистанционное управление: нет
- Работа от аккумулятора: встроенный литий-ионный аккумулятор 4000 мАч, около 1.5 часов работы на максимальной мощности
- Работа от сети: зарядка и постоянное питание через USB-C порт, 5В 2А
- Система охлаждения: пассивная
- Тип крепления: штативное гнездо 1/4"
- Физические характеристики
- Вес: 200 г
- Размеры: 14 х 7.8 х 1.6 см
- Прочие особенности
- Особые характеристики: магнитное крепление
- Комплектация: светодиодная панель, кабель USB-A / -C 1.5 м, белый силиконовый рассеиватель, черные силиконовые соты, 2 магнитные наклейки, документация
- Страна производства: Китай