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Осветитель Ulanzi LT-002, 2500-9000K, RGB, 10 Вт

  • LT-002, 2500-9000K, RGB, 10 Вт
  • 10 Вт, 2500-9000K, светодиодный
  • 10 Вт, 2500-9000K, светодиодный
  • LT-002, 2500-9000K, RGB, 10 Вт
  • LT-002, 2500-9000K, RGB, 10 Вт
  • LT-002, 2500-9000K, RGB, 10 Вт
  • LT-002, 2500-9000K, RGB, 10 Вт
  • LT-002, 2500-9000K, RGB, 10 Вт
  • LT-002, 2500-9000K, RGB, 10 Вт
  • LT-002, 2500-9000K, RGB, 10 Вт
  • 10 Вт, 2500-9000K, светодиодный
  • 10 Вт, 2500-9000K, светодиодный
  • LT-002, 2500-9000K, RGB, 10 Вт
  • LT-002, 2500-9000K, RGB, 10 Вт
  • LT-002, 2500-9000K, RGB, 10 Вт
  • LT-002, 2500-9000K, RGB, 10 Вт
  • LT-002, 2500-9000K, RGB, 10 Вт
  • LT-002, 2500-9000K, RGB, 10 Вт
  • LT-002, 2500-9000K, RGB, 10 Вт
Код товара:УТ-00071149
Артикул:B01002

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный осветитель Ulanzi LT002 подойдет как для украшения студии, так и для выездной съемки на различных локациях. Его можно использовать и в качестве рисующего света, и для оформления фона. Широкий диапазон регулировки цветовой температуры, полноцветный RGB режим и 20 спецэффектов делают Ulanzi LT-002 по-настоящему универсальным прибором. В базовую комплектацию входят соты, делающие световой поток более направленным, и белый диффузор, который, наоборот, увеличивает рассеивание и делает свет более мягким.

Высокая точность цветопередачи (CRI 95, TLCI 95): все цвета и полутона отображаются насыщенно и естественно. Цветное освещение управляется по принципу HSI: сначала вы выбираете цвет из 360° палитры (Hue), затем его насыщенность (Saturation) и, наконец, яркость (Intensity) – очень просто и понятно. 20 спецэффектов, таких как маячки полицейской машины или скорой, свет от открытого огня, молнии, фейерверки и так далее, позволяют создавать творческие скетчи для социальных сетей.

Панель работает от встроенного аккумулятора емкостью 4000 мАч, обеспечивающего около 1.5 часов освещения с максимальной яркостью, или с постоянным питанием через USB-C порт (5В 2А). Всего на панели расположено 126 светодиодов: 35 «теплых» белых, 35 «холодных» и 56 RGB.

Стандартное штативное гнездо 1/4" позволяет расположить Ulanzi LT002 на различных креплениях и держателях, на тыльной стороне также присутствуют магниты, позволяющие закрепить прибор на ровных стальных или чугунных поверхностях.

Характеристики

  • Тип света: светодиодный
  • Мощность: 10 Вт
  • Освещенность: 520 лк (при 5700К, на расстоянии 0.5 м)
  • Цветовая температура: 2500-9000K
  • Индекс CRI: 95
  • Индекс TLCI: 95
  • Регулировка мощности: есть, 1-100%, плавная
  • Угол освещения: 120°
  • Дистанционное управление: нет
  • Работа от аккумулятора: встроенный литий-ионный аккумулятор 4000 мАч, около 1.5 часов работы на максимальной мощности
  • Работа от сети: зарядка и постоянное питание через USB-C порт, 5В 2А
  • Система охлаждения: пассивная
  • Тип крепления: штативное гнездо 1/4"
  • Физические характеристики
    • Вес: 200 г
    • Размеры: 14 х 7.8 х 1.6 см
  • Прочие особенности
    • Особые характеристики: магнитное крепление
    • Комплектация: светодиодная панель, кабель USB-A / -C 1.5 м, белый силиконовый рассеиватель, черные силиконовые соты, 2 магнитные наклейки, документация
  • Страна производства: Китай