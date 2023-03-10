Осветитель Ulanzi 10 Вт, 2500-9000K, светодиодный
Код товара : УТ-00071149
Артикул : B01002/LT-002
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Осветитель Ulanzi LT002 - это профессиональное устройство для создания качественного и яркого освещения при съемке фото и видео контента. Этот осветитель мощностью 10 Вт обеспечивает равномерный, мягкий и естественный свет благодаря высококачественным светодиодам.