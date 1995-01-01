Держатель микрофона Ulanzi LS26 Low Profile Microphone Arm V2
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Описание
Низкопрофильный кронштейн Ulanzi LS26 можно установить с тыльной стороны стола и пропустить под монитором. Максимальная длина составляет 48 см, а высота (без учета адаптеров для микрофона) – 9.5 см от поверхности стола. В комплекте идет несколько адаптеров: наклонный держатель для микрофонов цилиндрической формы, а также переходники с винтами 1/4", 3/8" и 5/8", что позволяет установить практически любой микрофон из производящихся в наше время. Струбцина фиксируется на столешницах толщиной до 50 мм. Прочная металлическая конструкция выдерживает нагрузку до 2 кг: это позволяет устанавливать микрофоны в комплекте с антивибрационными подвесами и поп-фильтрами.
Версия V2 отличается только незначительными изменениями в конструкции (подробности не уточняются). Функционал и заявленные параметры у нее такие же.
- Вес: 0.98 кг
- Максимальная нагрузка: 2 кг
- Материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик
Комплектация:
- Кронштейн
- Струбцина
- Площадка с винтом 1/4"-20
- Адаптер на 3/8"-16
- Адаптер на 5/8"
- Держатель для микрофона
- 4 тканевые застежки на липучках для фиксации кабеля
- Шестигранный ключ