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Магнитный осветитель Ulanzi LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный

  • LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный
  • LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный
  • LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный
  • LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный
  • LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный
  • LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный
  • LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный
  • LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный
  • LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный
  • LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный
  • LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный
  • LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный
  • LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный
  • LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный
  • LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный
  • LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный
  • LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный
  • LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный
  • LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный
Код товара:УТ-00084812
Артикул:L049GBB1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактная магнитная лампа Ulanzi LM19 совместима со всеми телефонами Apple, начиная с iPhone 12 (исключения: iPhone 16e и iPhone SE 3), а с телефонами других производителей она может работать с помощью магнитного кольца, которое идет в комплекте – просто приклейте его на чехол или на тыльную часть вашего смартфона. Также поддерживаются чехлы со встроенной поддержкой MagSafe. Лампа с матовым рассеивателем создает очень мягкий заполняющий свет, который создает привлекательные круглые блики в глазах и убирает с лица глубокие тени. Высокая точность цветопередачи (CRI 95) означает, что ваша кожа будет отображаться без каких-либо цветовых искажений.

Управление очень простое: долгое нажатие на кнопку питания включает свет, а короткие – переключают между самыми популярными цветовыми температурами: теплый / дневной / холодный голубой свет (2500К / 5500К / 8500К соответственно). Два диска, расположенные по соседству, позволяют плавно изменять яркость и цветовую температуру. Шарнирная конструкция: лампа откидывается на 180° и даже немного дальше, чтобы ее можно было использовать как с основной, так и с фронтальной камерой. Это также дает возможность использовать LM19 в качестве настольной подставки для телефона. Прибор работает от встроенного аккумулятора, который заряжается через USB-C порт приблизительно за 1.5 часа.

Ulanzi LM19 можно носить в кармане или в женской сумочке, где он займет места не больше, чем пудреница или косметическое зеркальце. Осветитель выпускается в двух цветах: черном и белом. Его можно использовать для съемки селфи и коротких видео для соцсетей, фотографий с друзьями, съемки еды и других предметов. При съемке прибор можно снять с телефона и держать в руке, меняя положение, чтобы найти более интересный светотеневой рисунок. Он также с легкостью устанавливается на любые железные поверхности: дверцы холодильника, чугунные ограды и так далее.

Если вы любите много фотографировать на телефон, мы рекомендуем также приобрести магнитный держатель Ulanzi MA35 V3, который обеспечивает более комфортный захват в руке, может использоваться для установки телефона на штатив, а также имеет съемную кнопку для беспроводного спуска по Bluetooth. Этот держатель может работать совместно с лампой LM19.

Характеристики

  • Тип света: светодиодный магнитный осветитель для телефона
  • Цветовая температура: 2500К ~ 8500К
  • Индекс CRI: 95
  • Регулировка мощности: плавная, 10% ~ 100%
  • Дистанционное управление: нет
  • Работа от аккумулятора: встроенный литий-ионный аккумулятор 400 мАч, прибл. 90 минут работы на максимальной яркости
  • Тип крепления: магнитное, MagSafe
  • Материалы корпуса: АБС пластик, поликарбонат, алюминиевый сплав
  • Вес: 62 г
  • Размеры:
    • В сложенном виде: 70 х 60 х 21 мм
    • В разложенном виде: 130 х 60 х 16 мм
  • Комплектация: осветитель, магнитное кольцо, документация
  • Страна производства: Китай