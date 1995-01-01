Компактная магнитная лампа Ulanzi LM19 совместима со всеми телефонами Apple, начиная с iPhone 12 (исключения: iPhone 16e и iPhone SE 3), а с телефонами других производителей она может работать с помощью магнитного кольца, которое идет в комплекте – просто приклейте его на чехол или на тыльную часть вашего смартфона. Также поддерживаются чехлы со встроенной поддержкой MagSafe. Лампа с матовым рассеивателем создает очень мягкий заполняющий свет, который создает привлекательные круглые блики в глазах и убирает с лица глубокие тени. Высокая точность цветопередачи (CRI 95) означает, что ваша кожа будет отображаться без каких-либо цветовых искажений.

Управление очень простое: долгое нажатие на кнопку питания включает свет, а короткие – переключают между самыми популярными цветовыми температурами: теплый / дневной / холодный голубой свет (2500К / 5500К / 8500К соответственно). Два диска, расположенные по соседству, позволяют плавно изменять яркость и цветовую температуру. Шарнирная конструкция: лампа откидывается на 180° и даже немного дальше, чтобы ее можно было использовать как с основной, так и с фронтальной камерой. Это также дает возможность использовать LM19 в качестве настольной подставки для телефона. Прибор работает от встроенного аккумулятора, который заряжается через USB-C порт приблизительно за 1.5 часа.

Ulanzi LM19 можно носить в кармане или в женской сумочке, где он займет места не больше, чем пудреница или косметическое зеркальце. Осветитель выпускается в двух цветах: черном и белом. Его можно использовать для съемки селфи и коротких видео для соцсетей, фотографий с друзьями, съемки еды и других предметов. При съемке прибор можно снять с телефона и держать в руке, меняя положение, чтобы найти более интересный светотеневой рисунок. Он также с легкостью устанавливается на любые железные поверхности: дверцы холодильника, чугунные ограды и так далее.

Если вы любите много фотографировать на телефон, мы рекомендуем также приобрести магнитный держатель Ulanzi MA35 V3, который обеспечивает более комфортный захват в руке, может использоваться для установки телефона на штатив, а также имеет съемную кнопку для беспроводного спуска по Bluetooth. Этот держатель может работать совместно с лампой LM19.

Характеристики