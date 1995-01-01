Магнитный осветитель Ulanzi LM19 Magsafe Fill Light для смартфона, черный
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Характеристики
Описание
Компактная магнитная лампа Ulanzi LM19 совместима со всеми телефонами Apple, начиная с iPhone 12 (исключения: iPhone 16e и iPhone SE 3), а с телефонами других производителей она может работать с помощью магнитного кольца, которое идет в комплекте – просто приклейте его на чехол или на тыльную часть вашего смартфона. Также поддерживаются чехлы со встроенной поддержкой MagSafe. Лампа с матовым рассеивателем создает очень мягкий заполняющий свет, который создает привлекательные круглые блики в глазах и убирает с лица глубокие тени. Высокая точность цветопередачи (CRI 95) означает, что ваша кожа будет отображаться без каких-либо цветовых искажений.
Управление очень простое: долгое нажатие на кнопку питания включает свет, а короткие – переключают между самыми популярными цветовыми температурами: теплый / дневной / холодный голубой свет (2500К / 5500К / 8500К соответственно). Два диска, расположенные по соседству, позволяют плавно изменять яркость и цветовую температуру. Шарнирная конструкция: лампа откидывается на 180° и даже немного дальше, чтобы ее можно было использовать как с основной, так и с фронтальной камерой. Это также дает возможность использовать LM19 в качестве настольной подставки для телефона. Прибор работает от встроенного аккумулятора, который заряжается через USB-C порт приблизительно за 1.5 часа.
Ulanzi LM19 можно носить в кармане или в женской сумочке, где он займет места не больше, чем пудреница или косметическое зеркальце. Осветитель выпускается в двух цветах: черном и белом. Его можно использовать для съемки селфи и коротких видео для соцсетей, фотографий с друзьями, съемки еды и других предметов. При съемке прибор можно снять с телефона и держать в руке, меняя положение, чтобы найти более интересный светотеневой рисунок. Он также с легкостью устанавливается на любые железные поверхности: дверцы холодильника, чугунные ограды и так далее.
Если вы любите много фотографировать на телефон, мы рекомендуем также приобрести магнитный держатель Ulanzi MA35 V3, который обеспечивает более комфортный захват в руке, может использоваться для установки телефона на штатив, а также имеет съемную кнопку для беспроводного спуска по Bluetooth. Этот держатель может работать совместно с лампой LM19.
Характеристики
- Тип света: светодиодный магнитный осветитель для телефона
- Цветовая температура: 2500К ~ 8500К
- Индекс CRI: 95
- Регулировка мощности: плавная, 10% ~ 100%
- Дистанционное управление: нет
- Работа от аккумулятора: встроенный литий-ионный аккумулятор 400 мАч, прибл. 90 минут работы на максимальной яркости
- Тип крепления: магнитное, MagSafe
- Материалы корпуса: АБС пластик, поликарбонат, алюминиевый сплав
- Вес: 62 г
- Размеры:
- В сложенном виде: 70 х 60 х 21 мм
- В разложенном виде: 130 х 60 х 16 мм
- Комплектация: осветитель, магнитное кольцо, документация
- Страна производства: Китай