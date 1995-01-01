Осветитель Ulanzi LM-P40 Bi, светодиодный, 2700-6500К, 40 Вт
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Описание
Недорогой, компактный и мощный светодиодный осветитель с регулируемой цветовой температурой и встроенным аккумулятором. По длине и ширине приблизительно совпадает со смартфоном, толщина тоже небольшая: 3.5 см в толстой части. Легко помещается в кармане куртки или жилета. На выбор доступно 5 режимов белого: от очень теплого (2700К) до холодного (6500К). Яркость регулируется плавно, с шагом 1%. Высокий индекс цветопередачи CRI 96 означает, что все цвета будут передаваться естественно и ярко.
Управление очень простое: оно осуществляется с помощью 2 рукояток-валкодеров на тыльной стороне прибора. Небольшой OLED экран показывает выбранный режим и установленные значения. Режимов здесь два: постоянное свечение и спецэффекты, их всего 6: молния, мерцание телеэкрана, свеча, неисправная лампочка, пульсация и фотовспышки (папарацци).
Благодаря вентилятору LM-P40 Bi не перегревается и может работать в течение долгого времени. Встроенного аккумулятора емкостью 37 Втч хватает приблизительно на 35 минут при максимальной мощности или на 80 минут при работе на 50% яркости. Прибор также может работать с внешним питанием через USB-C порт, рекомендуются сетевые адаптеры или универсальные аккумуляторы с поддержкой USB PD 65 Вт. Для мягкого рассеяния света в комплекте идет магнитный матовый диффузор.
В целом Ulanzi LM-P40 Bi демонстрирует хорошее соотношение цены, компактности и мощности.
Характеристики
- Тип света: светодиодная панель
- Мощность: 40 Вт
- Освещенность: 14000 лк на 0.3 м при 6500К
- Цветовая температура: 2700К, 3200К, 4300К, 5600К и 6500К
- Индекс CRI: 96
- Регулировка мощности: есть, плавная
- Угол освещения: 120°
- Дистанционное управление: нет
- Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 5000 мАч 7.4В, около 35 минут работы при 100% мощности, 80 минут при 50% мощности
- Работа от сети: зарядка и постоянное питание через USB-C порт (рекомендуются зарядные устройства от 65 Вт и выше)
- Система охлаждения: активная (вентилятор)
- Тип крепления: 2 гнезда 1/4"-20
- Вес: 352 г
- Размеры: 158 х 86 х 34 мм
- Прочие особенности
- Дата анонса: 2025 г
- Комплектация: осветитель, магнитный матовый рассеиватель, документация
- Страна производства: Китай