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Осветитель Ulanzi LM-P40 Bi, светодиодный, 2700-6500К, 40 Вт

  • LM-P40 Bi, светодиодный, 2700-6500К, 40 Вт
  • LM-P40 Bi, светодиодный, 2700-6500К, 40 Вт
  • LM-P40 Bi, светодиодный, 2700-6500К, 40 Вт
  • LM-P40 Bi, светодиодный, 2700-6500К, 40 Вт
  • LM-P40 Bi, светодиодный, 2700-6500К, 40 Вт
  • LM-P40 Bi, светодиодный, 2700-6500К, 40 Вт
  • LM-P40 Bi, светодиодный, 2700-6500К, 40 Вт
  • LM-P40 Bi, светодиодный, 2700-6500К, 40 Вт
  • LM-P40 Bi, светодиодный, 2700-6500К, 40 Вт
  • LM-P40 Bi, светодиодный, 2700-6500К, 40 Вт
  • LM-P40 Bi, светодиодный, 2700-6500К, 40 Вт
  • LM-P40 Bi, светодиодный, 2700-6500К, 40 Вт
  • LM-P40 Bi, светодиодный, 2700-6500К, 40 Вт
  • LM-P40 Bi, светодиодный, 2700-6500К, 40 Вт
  • LM-P40 Bi, светодиодный, 2700-6500К, 40 Вт
Код товара:УТ-00084865
Артикул:L129

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Недорогой, компактный и мощный светодиодный осветитель с регулируемой цветовой температурой и встроенным аккумулятором. По длине и ширине приблизительно совпадает со смартфоном, толщина тоже небольшая: 3.5 см в толстой части. Легко помещается в кармане куртки или жилета. На выбор доступно 5 режимов белого: от очень теплого (2700К) до холодного (6500К). Яркость регулируется плавно, с шагом 1%. Высокий индекс цветопередачи CRI 96 означает, что все цвета будут передаваться естественно и ярко.

Управление очень простое: оно осуществляется с помощью 2 рукояток-валкодеров на тыльной стороне прибора. Небольшой OLED экран показывает выбранный режим и установленные значения. Режимов здесь два: постоянное свечение и спецэффекты, их всего 6: молния, мерцание телеэкрана, свеча, неисправная лампочка, пульсация и фотовспышки (папарацци).

Благодаря вентилятору LM-P40 Bi не перегревается и может работать в течение долгого времени. Встроенного аккумулятора емкостью 37 Втч хватает приблизительно на 35 минут при максимальной мощности или на 80 минут при работе на 50% яркости. Прибор также может работать с внешним питанием через USB-C порт, рекомендуются сетевые адаптеры или универсальные аккумуляторы с поддержкой USB PD 65 Вт. Для мягкого рассеяния света в комплекте идет магнитный матовый диффузор.

В целом Ulanzi LM-P40 Bi демонстрирует хорошее соотношение цены, компактности и мощности.

Характеристики

  • Тип света: светодиодная панель
  • Мощность: 40 Вт
  • Освещенность: 14000 лк на 0.3 м при 6500К
  • Цветовая температура: 2700К, 3200К, 4300К, 5600К и 6500К
  • Индекс CRI: 96
  • Регулировка мощности: есть, плавная
  • Угол освещения: 120°
  • Дистанционное управление: нет
  • Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 5000 мАч 7.4В, около 35 минут работы при 100% мощности, 80 минут при 50% мощности
  • Работа от сети: зарядка и постоянное питание через USB-C порт (рекомендуются зарядные устройства от 65 Вт и выше)
  • Система охлаждения: активная (вентилятор)
  • Тип крепления: 2 гнезда 1/4"-20
  • Вес: 352 г
  • Размеры: 158 х 86 х 34 мм
  • Прочие особенности
  • Дата анонса: 2025 г
  • Комплектация: осветитель, магнитный матовый рассеиватель, документация
  • Страна производства: Китай