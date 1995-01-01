Недорогой, компактный и мощный светодиодный осветитель с регулируемой цветовой температурой и встроенным аккумулятором. По длине и ширине приблизительно совпадает со смартфоном, толщина тоже небольшая: 3.5 см в толстой части. Легко помещается в кармане куртки или жилета. На выбор доступно 5 режимов белого: от очень теплого (2700К) до холодного (6500К). Яркость регулируется плавно, с шагом 1%. Высокий индекс цветопередачи CRI 96 означает, что все цвета будут передаваться естественно и ярко.

Управление очень простое: оно осуществляется с помощью 2 рукояток-валкодеров на тыльной стороне прибора. Небольшой OLED экран показывает выбранный режим и установленные значения. Режимов здесь два: постоянное свечение и спецэффекты, их всего 6: молния, мерцание телеэкрана, свеча, неисправная лампочка, пульсация и фотовспышки (папарацци).

Благодаря вентилятору LM-P40 Bi не перегревается и может работать в течение долгого времени. Встроенного аккумулятора емкостью 37 Втч хватает приблизительно на 35 минут при максимальной мощности или на 80 минут при работе на 50% яркости. Прибор также может работать с внешним питанием через USB-C порт, рекомендуются сетевые адаптеры или универсальные аккумуляторы с поддержкой USB PD 65 Вт. Для мягкого рассеяния света в комплекте идет магнитный матовый диффузор.

В целом Ulanzi LM-P40 Bi демонстрирует хорошее соотношение цены, компактности и мощности.

Характеристики