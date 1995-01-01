Осветитель Ulanzi LE20 RGB Pocket Light, 2500-9000К, 20 Вт
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Характеристики
Описание
Компактный светодиодный осветитель (прибл. 8 х 8 х 3 см) высокой мощности. Предлагает 3 режима работы: белый свет с регулируемой цветовой температурой, цветное RGB освещение и режим спецэффектов (20 мерцающих и переливающихся эффектов в памяти). Работает от встроенного аккумулятора, который обеспечивает около 30 минут освещения при максимальной яркости, также может работать с постоянным питанием через USB-C порт. Встроенный вентилятор предотвращает перегрев прибора при длительном использовании. Для создания более мягкого светового потока в комплекте идет матовый рассеиватель, который крепится на магнитах.
Осветитель крепится в стандартный башмак или на винт 1/4", для этого в комплекте идет 2 адаптера: один с возможностью регулировки угла наклона, второй низкопрофильный. Прибор хорошо подходит для предметной съемки, для создания отдельных световых или цветных акцентов в широком диапазоне жанров, а также для создания спецэффектов в творческих видео: к примеру, для имитации маячков полицейской машины или огней фейерверка. Благодаря карманным размерам вы с легкостью можете взять несколько таких осветителей на выездную съемку.
Характеристики
- Тип света: светодиодный
- Мощность: 20 Вт
- Освещенность: 3200 лк на 0.5
- Цветовая температура: 2500К - 9000К
- Индекс CRI: 95
- Индекс TLCI: 95
- Регулировка мощности: 0-100%, плавная
- Дистанционное управление: нет
- Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 5000 мАч, около 30 минут работы на полной мощности
- Работа от сети: работа с питанием через USB-C разъем
- Система охлаждения: активная, вентилятор
- Тип крепления: адаптер в башмак + адаптер на винт 1/4"
- Вес: 185 г
- Размеры: 78 х 78 х 31 мм
- Комплектация: осветитель, зарядный кабель USB-C/-C, адаптер на винт 1/4", адаптер в башмак, матовый рассеиватель, шестигранный ключ, инструкция
- Страна производства: Китай