Компактный светодиодный осветитель (прибл. 8 х 8 х 3 см) высокой мощности. Предлагает 3 режима работы: белый свет с регулируемой цветовой температурой, цветное RGB освещение и режим спецэффектов (20 мерцающих и переливающихся эффектов в памяти). Работает от встроенного аккумулятора, который обеспечивает около 30 минут освещения при максимальной яркости, также может работать с постоянным питанием через USB-C порт. Встроенный вентилятор предотвращает перегрев прибора при длительном использовании. Для создания более мягкого светового потока в комплекте идет матовый рассеиватель, который крепится на магнитах.

Осветитель крепится в стандартный башмак или на винт 1/4", для этого в комплекте идет 2 адаптера: один с возможностью регулировки угла наклона, второй низкопрофильный. Прибор хорошо подходит для предметной съемки, для создания отдельных световых или цветных акцентов в широком диапазоне жанров, а также для создания спецэффектов в творческих видео: к примеру, для имитации маячков полицейской машины или огней фейерверка. Благодаря карманным размерам вы с легкостью можете взять несколько таких осветителей на выездную съемку.

Характеристики