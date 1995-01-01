Рукоятка Ulanzi LA03 Light Stand Adapter, с винтом 1/4" и креплением на стойку
Код товара:УТ-00084833
Артикул:L050GBB1
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяДругое
Описание
Рукоятка для освещения с рук и наклонный адаптер для установки на студийные стойки «2 в 1». Стандартный штативный винт 1/4" совместим со многими компактными моноблоками, световыми панелями, накамерными фотовспышками (через подставку) и так далее. Наклон регулируется в пределах +/- 75°, для этого зажмите большую кнопку, наклоните осветитель на нужный угол и отпустите кнопку – прибор автоматически зафиксируется в заданном положении.
- Максимальная нагрузка 2 кг
- Посадочное гнездо: 5/8" (16 мм)
- Материалы: полиамид + стекловолокно
- Размеры: 172 х 72 х 58 мм
- Вес: 164 г