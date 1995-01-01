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Рукоятка Ulanzi LA03 Light Stand Adapter, с винтом 1/4" и креплением на стойку

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Код товара: УТ-00084833 Артикул: L050GBB1 Код товара: УТ-00084833 Артикул: L050GBB1 Тип держателя Другое Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Другое Описание Рукоятка для освещения с рук и наклонный адаптер для установки на студийные стойки «2 в 1». Стандартный штативный винт 1/4" совместим со многими компактными моноблоками, световыми панелями, накамерными фотовспышками (через подставку) и так далее. Наклон регулируется в пределах +/- 75°, для этого зажмите большую кнопку, наклоните осветитель на нужный угол и отпустите кнопку – прибор автоматически зафиксируется в заданном положении. Максимальная нагрузка 2 кг

Посадочное гнездо: 5/8" (16 мм)

Материалы: полиамид + стекловолокно

Размеры: 172 х 72 х 58 мм

Вес: 164 г Видео Наш обзор

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