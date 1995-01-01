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Рукоятка Ulanzi LA03 Light Stand Adapter, с винтом 1/4" и креплением на стойку

  • LA03 Light Stand Adapter, с винтом 1/4" и креплением на стойку
  • LA03 Light Stand Adapter, с винтом 1/4" и креплением на стойку
  • LA03 Light Stand Adapter, с винтом 1/4" и креплением на стойку
  • LA03 Light Stand Adapter, с винтом 1/4" и креплением на стойку
  • LA03 Light Stand Adapter, с винтом 1/4" и креплением на стойку
  • LA03 Light Stand Adapter, с винтом 1/4" и креплением на стойку
  • LA03 Light Stand Adapter, с винтом 1/4" и креплением на стойку
  • LA03 Light Stand Adapter, с винтом 1/4" и креплением на стойку
  • LA03 Light Stand Adapter, с винтом 1/4" и креплением на стойку
  • LA03 Light Stand Adapter, с винтом 1/4" и креплением на стойку
  • LA03 Light Stand Adapter, с винтом 1/4" и креплением на стойку
Код товара:УТ-00084833
Артикул:L050GBB1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Рукоятка для освещения с рук и наклонный адаптер для установки на студийные стойки «2 в 1». Стандартный штативный винт 1/4" совместим со многими компактными моноблоками, световыми панелями, накамерными фотовспышками (через подставку) и так далее. Наклон регулируется в пределах +/- 75°, для этого зажмите большую кнопку, наклоните осветитель на нужный угол и отпустите кнопку – прибор автоматически зафиксируется в заданном положении.

  • Максимальная нагрузка 2 кг
  • Посадочное гнездо: 5/8" (16 мм)
  • Материалы: полиамид + стекловолокно
  • Размеры: 172 х 72 х 58 мм
  • Вес: 164 г