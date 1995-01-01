Осветитель Ulanzi K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
Товар не найден
Характеристики
Описание
Ulanzi K6500 – это компактная светодиодная панель со встроенным аккумулятором (3 часа работы на полной мощности, 7 часов при 50% нагрузке) и постоянным питанием через USB-C порт. Цветовая температура регулируется от теплого до холодного свечения – как с помощью диска на самом приборе, так и дистанционно, по Bluetooth. Возможно сопряжение со смартфонами, планшетами, ноутбуками и стационарными ПК, несколькими панелями можно управлять одновременно через ПК приложение Ulanzi LightMaster (входит в Ulanzi Studio). В памяти сохранено 10 вариантов настроек, чтобы моментально привести прибор в готовность после включения.
Матовый рассеиватель обеспечивает приятный мягкий свет, который не раздражает глаза, отсутствует мерцание. При размерах меньше iPad Mini осветитель легко помещается в карманы верхней одежды, сумку или рюкзак. На задней панели расположено 4 мощных магнита, которые дают возможность быстро закрепить прибор на любых стальных или чугунных поверхностях, также предусмотрено штативное гнездо 1/4" с дополнительными отверстиями под боковые шпильки: для крепления на стойках, настольных держателях и так далее.
Благодаря доступной цене вы можете приобрести сразу 2 или несколько таких панелей для мягкого заполняющего освещения со всех сторон или формирования сложного светового рисунка.
|Характеристики
|Тип света:
|светодиодный
|Мощность:
|9 Вт
|Освещенность:
|1000 лк (0.5 м, 6500К)
|Световой поток:
|нет данных
|Цветовая температура:
|2900К ~ 6500К ± 250K
|Индекс CRI:
|93
|Регулировка мощности:
|есть, 1-100%, плавная
|Дистанционное управление:
|по Bluetooth (мобильные устройства, ноутбуки, ПК, через приложения Ulanzi)
|Работа от аккумулятора:
|есть, встроенный аккумулятор 8000 мАч, около 3 часов работы при 100% мощности
|Работа от сети:
|зарядка и постоянное питание через USB-C порт
|Система охлаждения:
|пассивная
|Тип крепления:
|4 мощных магнита на задней панели + резьбовое гнездо 1/4" с отверстиями под боковые шпильки
|Физические характеристики
|Вес:
|340 г
|Размеры:
|16 х 9.5 х 2.1 см
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|материалы корпуса: частично пластик, частично алюминий (рама)
|Дата анонса:
|2025 г
|Комплектация:
|осветитель, кабель USB
|Страна производства
|Страна производства:
|Китай