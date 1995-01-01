Ulanzi K6500 – это компактная светодиодная панель со встроенным аккумулятором (3 часа работы на полной мощности, 7 часов при 50% нагрузке) и постоянным питанием через USB-C порт. Цветовая температура регулируется от теплого до холодного свечения – как с помощью диска на самом приборе, так и дистанционно, по Bluetooth. Возможно сопряжение со смартфонами, планшетами, ноутбуками и стационарными ПК, несколькими панелями можно управлять одновременно через ПК приложение Ulanzi LightMaster (входит в Ulanzi Studio). В памяти сохранено 10 вариантов настроек, чтобы моментально привести прибор в готовность после включения.

Матовый рассеиватель обеспечивает приятный мягкий свет, который не раздражает глаза, отсутствует мерцание. При размерах меньше iPad Mini осветитель легко помещается в карманы верхней одежды, сумку или рюкзак. На задней панели расположено 4 мощных магнита, которые дают возможность быстро закрепить прибор на любых стальных или чугунных поверхностях, также предусмотрено штативное гнездо 1/4" с дополнительными отверстиями под боковые шпильки: для крепления на стойках, настольных держателях и так далее.

Благодаря доступной цене вы можете приобрести сразу 2 или несколько таких панелей для мягкого заполняющего освещения со всех сторон или формирования сложного светового рисунка.