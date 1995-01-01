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Осветитель Ulanzi K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth

  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
  • K6500 Magnetic Fill Light, с магнитным креплением и управлением по Bluetooth
Код товара:УТ-00087777
Артикул:L149

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Ulanzi K6500 – это компактная светодиодная панель со встроенным аккумулятором (3 часа работы на полной мощности, 7 часов при 50% нагрузке) и постоянным питанием через USB-C порт. Цветовая температура регулируется от теплого до холодного свечения – как с помощью диска на самом приборе, так и дистанционно, по Bluetooth. Возможно сопряжение со смартфонами, планшетами, ноутбуками и стационарными ПК, несколькими панелями можно управлять одновременно через ПК приложение Ulanzi LightMaster (входит в Ulanzi Studio). В памяти сохранено 10 вариантов настроек, чтобы моментально привести прибор в готовность после включения.

Матовый рассеиватель обеспечивает приятный мягкий свет, который не раздражает глаза, отсутствует мерцание. При размерах меньше iPad Mini осветитель легко помещается в карманы верхней одежды, сумку или рюкзак. На задней панели расположено 4 мощных магнита, которые дают возможность быстро закрепить прибор на любых стальных или чугунных поверхностях, также предусмотрено штативное гнездо 1/4" с дополнительными отверстиями под боковые шпильки: для крепления на стойках, настольных держателях и так далее.

Благодаря доступной цене вы можете приобрести сразу 2 или несколько таких панелей для мягкого заполняющего освещения со всех сторон или формирования сложного светового рисунка.

Характеристики
Тип света: светодиодный
Мощность: 9 Вт
Освещенность: 1000 лк (0.5 м, 6500К)
Световой поток: нет данных
Цветовая температура: 2900К ~ 6500К ± 250K
Индекс CRI: 93
Регулировка мощности: есть, 1-100%, плавная
Дистанционное управление: по Bluetooth (мобильные устройства, ноутбуки, ПК, через приложения Ulanzi)
Работа от аккумулятора: есть, встроенный аккумулятор 8000 мАч, около 3 часов работы при 100% мощности
Работа от сети: зарядка и постоянное питание через USB-C порт
Система охлаждения: пассивная
Тип крепления: 4 мощных магнита на задней панели + резьбовое гнездо 1/4" с отверстиями под боковые шпильки
Физические характеристики
Вес: 340 г
Размеры: 16 х 9.5 х 2.1 см
Прочие особенности
Особые характеристики: материалы корпуса: частично пластик, частично алюминий (рама)
Дата анонса: 2025 г
Комплектация: осветитель, кабель USB
Страна производства
Страна производства: Китай