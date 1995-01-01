Компактная и лёгкая радиосистема Ulanzi J12 Lavalier с двумя микрофонами. Выпускается в 2 вариантах: USB-C и Lightning. Приемник системы напрямую, без лишних проводов устанавливается в записывающее устройство: смартфон, планшет или компьютер. Дальность действия составляет 20 метров (в условиях прямой линии видимости между приемником и передатчиком). Вся система хранится в удобном зарядном кейсе, который также может несколько раз зарядить микрофоны от собственного аккумулятора.

Микрофоны крепятся к одежде с помощью стандартных прищепок-«крокодильчиков». На корпусе приемника предусмотрен порт USB Type-C, который позволяет производить сквозную зарядку телефона во время записи.

Характеристики:

Подключение: USB Type-C

Запись звука: моно

Рабочая дистанция: 20 м

Задержка: 25 мс

Аккумулятор микрофона: 80 мАч, время работы около 6 часов

Аккумулятор кейса: 800 мАч, около 4 перезарядок

Габариты кейса: 85 х 63 х 28 мм

Комплектация: