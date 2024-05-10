Держатель для смартфона Ulanzi Iron Man II ST-02S Tripod Mount (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075530
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-10/03
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
800 ₽
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 140530
Простой и практичный держатель для смартфонов способен уместить в себя любую модель шириной до 9,5 см. Конструкция выполнена из авиационного сплава алюминия, что гарантирует долговечность и прочность.
На дне держателя присутствует разъем 1/4", а верхняя часть снабжена холодным башмаком для установки дополнительного оборудования.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:5
Комплектация: держатель
Гарантия 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.