Штатив Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Tripod для GoPro (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074783
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-09/12
Причина уценки:
Незначительные потёртости.
400 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139783
Компактный штатив с быстросъёмным креплением Go-Quick II для установки GoPro/DJI/Insta и другой экшн-камеры. Благодаря магниту установка камеры осуществляется достаточно быстро и без использования винтов и креплений. Встроенная система блокировки/разблокировки гарантирует надежность и безопасность.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: штатив.
Гарантия 90 дней.
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