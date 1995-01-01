Адаптер с быстросъемной площадкой хорошо подходит для легкого оборудования: экшн-камер, компактных фотоаппаратов, смартфонов, фотовспышек. Будучи установлен на штатив, монопод или другой держатель без быстросъемного крепления, он позволяет вам быстро снимать и устанавливать обратно камеру, а также переключаться между разными держателями (например, между нательным крепление для экшн-камеры и моноподом для селфи).

Адаптер совместим со всеми площадками системы Ulanzi Go-Quick II – одна из таких и идет в комплекте. Установке площадки помогают встроенные магниты: она сама притягивается в посадочное гнездо. После совмещения площадки с базой поверните ее на 90°, и камера будет надежно зафиксирована. Для снятия нажмите кнопку и поверните площадку в обратном направлении. База устанавливается на штативный винт 1/4", на верхней площадке винт такого же размера. Силиконовые накладки сверху и снизу предотвращают самопроизвольное вращение установленной техники.