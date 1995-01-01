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Адаптер с площадкой Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Screw Adapter

  • Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Screw Adapter, магнитный быстросъемный адаптер 1/4"
  • Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Screw Adapter, магнитный быстросъемный адаптер 1/4"
  • Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Screw Adapter, магнитный быстросъемный адаптер 1/4"
  • Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Screw Adapter, магнитный быстросъемный адаптер 1/4"
  • Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Screw Adapter, магнитный быстросъемный адаптер 1/4"
  • Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Screw Adapter, магнитный быстросъемный адаптер 1/4"
  • Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Screw Adapter, магнитный быстросъемный адаптер 1/4"
  • Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Screw Adapter, магнитный быстросъемный адаптер 1/4"
  • Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Screw Adapter, магнитный быстросъемный адаптер 1/4"
  • Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Screw Adapter, магнитный быстросъемный адаптер 1/4"
  • Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Screw Adapter, магнитный быстросъемный адаптер 1/4"
  • Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Screw Adapter, магнитный быстросъемный адаптер 1/4"
  • Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Screw Adapter, магнитный быстросъемный адаптер 1/4"
  • Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Screw Adapter, магнитный быстросъемный адаптер 1/4"
  • Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Screw Adapter, магнитный быстросъемный адаптер 1/4"
  • Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Screw Adapter, магнитный быстросъемный адаптер 1/4"
  • Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Screw Adapter, магнитный быстросъемный адаптер 1/4"
  • Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Screw Adapter, магнитный быстросъемный адаптер 1/4"
  • Ulanzi Go-Quick II Magnetic Quick Release Screw Adapter, магнитный быстросъемный адаптер 1/4"
Код товара:УТ-00084840
Артикул:C045GBB1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер с быстросъемной площадкой хорошо подходит для легкого оборудования: экшн-камер, компактных фотоаппаратов, смартфонов, фотовспышек. Будучи установлен на штатив, монопод или другой держатель без быстросъемного крепления, он позволяет вам быстро снимать и устанавливать обратно камеру, а также переключаться между разными держателями (например, между нательным крепление для экшн-камеры и моноподом для селфи).

Адаптер совместим со всеми площадками системы Ulanzi Go-Quick II – одна из таких и идет в комплекте. Установке площадки помогают встроенные магниты: она сама притягивается в посадочное гнездо. После совмещения площадки с базой поверните ее на 90°, и камера будет надежно зафиксирована. Для снятия нажмите кнопку и поверните площадку в обратном направлении. База устанавливается на штативный винт 1/4", на верхней площадке винт такого же размера. Силиконовые накладки сверху и снизу предотвращают самопроизвольное вращение установленной техники.

  • Материалы: АБС пластик, поликарбонат, магниты
  • Размеры: 47.4 х 45.7 х 31.9 мм
  • Вес: 51 г