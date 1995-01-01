Штатив-монопод Ulanzi Go-Quick II Extendable предназначен для экшен-камер с креплением типа GoPro. Верхняя площадка с гребешком является съемной: просто нажмите кнопку, поверните ее и снимите камеру. Используя дополнительный набор аксессуаров Go-Quick II Basic Set (продается отдельно), вы сможете быстро переставлять камеру с одного крепления на другое (для смены ракурса съемки). Штатив может использоваться в качестве «палки для селфи» или для установки камеры на ровную поверхность. Максимальная высота – 140 см.

Характеристики