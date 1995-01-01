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Штатив-монопод Ulanzi Go-Quick II Extendable для экшн-камер (уцененный)

  • Go-Quick II Extendable для экшн-камер
  • Go-Quick II Extendable для экшн-камер
  • Go-Quick II Extendable для экшн-камер
  • Go-Quick II Extendable для экшн-камер
  • Go-Quick II Extendable для экшн-камер
  • Go-Quick II Extendable для экшн-камер
  • Go-Quick II Extendable для экшн-камер
  • Go-Quick II Extendable для экшн-камер
  • Go-Quick II Extendable для экшн-камер
  • Go-Quick II Extendable для экшн-камер
  • Go-Quick II Extendable для экшн-камер
  • Go-Quick II Extendable для экшн-камер
  • Go-Quick II Extendable для экшн-камер
Код товара:УТ-00089891
Артикул:3113 (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Штатив-монопод Ulanzi Go-Quick II Extendable предназначен для экшен-камер с креплением типа GoPro. Верхняя площадка с гребешком является съемной: просто нажмите кнопку, поверните ее и снимите камеру. Используя дополнительный набор аксессуаров Go-Quick II Basic Set (продается отдельно), вы сможете быстро переставлять камеру с одного крепления на другое (для смены ракурса съемки). Штатив может использоваться в качестве «палки для селфи» или для установки камеры на ровную поверхность. Максимальная высота – 140 см.

Характеристики

  • Максимальная высота: 140 см.
  • Длина в сложенном виде: 30 см
  • Вес: 332 г
  • Материалы: АБС-пластик, алюминий.