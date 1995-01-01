2 холодных башмака для аксессуаров

Держатель для микрофонного адаптера GoPro

Подъемный адаптер для микрофона

Резьба для 52-мм светофильтров

Надежная металлическая конструкция

Металлическая клетка для камер GoPro HERO (с 9 по 13) обеспечивает дополнительную противоударную защиту и возможности для комфортного монтажа аксессуаров. Вместе с клеткой поставляется каркас для фирменного микрофонного адаптера GoPro (крепится снизу), гребешковый адаптер с 2 проушинами (классический стандарт крепления GoPro) и крепление для микрофона. Клетка выполнена точно под размеры камер GoPro, они плотно фиксируются внутри без какого-либо люфта.

Для установки аксессуаров предусмотрено 2 стандартных башмака: сверху и на боковой панели. Для накамерного микрофона сделан специальный адаптер, который немного приподнимает микрофон над объективом, чтобы он не попадал в кадр. Боковое крепление хорошо подходит для небольшого светодиодного осветителя.

Доступ к органам управления (кнопки включения и начала записи) остается свободным, как и доступ к USB-C интерфейсу камеры. Еще один приятный момент: резьба для установки 52-мм светофильтров. Теперь вы сможете установить на камеру защитный, ND или другой фильтр, что расширяет творческие возможности.

Ulanzi выпускает 2 похожих варианта клетки для GoPro HERO 9-13: более доступный пластиковый вариант, и более прочный металлический. Преимуществом металлического является еще и то, что он больше способствует отводу тепла от камеры, поэтому она меньше перегревается при интенсивном использовании.