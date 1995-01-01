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Клетка Ulanzi G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9, 10, 11, 12, 13 (уцененный)

  • G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9 / 10 / 11
  • G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9 / 10 / 11
  • G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9 / 10 / 11
  • G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9 / 10 / 11
  • G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9 / 10 / 11
  • G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9 / 10 / 11
  • G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9 / 10 / 11
  • G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9 / 10 / 11
  • G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9 / 10 / 11
  • G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9 / 10 / 11
  • G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9 / 10 / 11
  • G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9 / 10 / 11
  • G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9 / 10 / 11
  • G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9 / 10 / 11
  • G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9 / 10 / 11
  • G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9 / 10 / 11
  • G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9 / 10 / 11
  • G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9 / 10 / 11
  • G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9 / 10 / 11
Код товара:УТ-00081118
Артикул:2340 (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Клетка Ulanzi G9-14 Enhanced Metal Cage подходит для камер GoPro HERO 9, 10, 11, 12, 13. Клетка обеспечивает дополнительную противоударную защиту и возможность установки аксессуаров: сверху и сбоку расположено 2 холодных башмака для таких принадлежностей как, например, небольшой светодиодный осветитель и микрофон. В комплекте идет съемный адаптер для оригинального микрофонного адаптера GoPro Pro 3.5mm Mic Adapter. В нижней части предусмотрены складные проушины GoPro и штативное гнездо 1/4", сверху также имеются 2 штативных гнезда формата 1/4"-20. Клетка совместима с оригинальной насадкой на объектив GoPro Max Lens Mod.

Материалы: алюминиевый сплав.