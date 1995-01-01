Клетка Ulanzi G9-14 Enhanced Metal Cage для GoPro 9, 10, 11, 12, 13 (уцененный)

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Код товара: УТ-00081118 Артикул: 2340 (у) Код товара: УТ-00081118 Артикул: 2340 (у) Тип товара Клетки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Тип товара Клетки Описание Клетка Ulanzi G9-14 Enhanced Metal Cage подходит для камер GoPro HERO 9, 10, 11, 12, 13. Клетка обеспечивает дополнительную противоударную защиту и возможность установки аксессуаров: сверху и сбоку расположено 2 холодных башмака для таких принадлежностей как, например, небольшой светодиодный осветитель и микрофон. В комплекте идет съемный адаптер для оригинального микрофонного адаптера GoPro Pro 3.5mm Mic Adapter. В нижней части предусмотрены складные проушины GoPro и штативное гнездо 1/4", сверху также имеются 2 штативных гнезда формата 1/4"-20. Клетка совместима с оригинальной насадкой на объектив GoPro Max Lens Mod. Материалы: алюминиевый сплав. Видео Наш обзор

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