Описание

Мини-штатив Ulanzi FT-01 с адаптером для телефона. Гибкие ножки позволяют зафиксировать камеру не только на столе, но и на перилах, поручнях, ветвях деревьев и других подобных объектах. А если собрать ножки вместе, штатив трансформируется в рукоятку для камеры. FT-01 выдерживает нагрузку до 2 кг, что позволяет использовать его даже с полнокадровыми зеркальными камерами. Шаровая головка позволяет свободно вращать телефон или фотокамеру, а также наклонять их на 90° для съемки с вертикальной ориентацией кадра. Головка съемная, может быть заменена на другую при необходимости. Сбоку на ней предусмотрено гнездо 1/4" для установки дополнительного аксессуара: например, осветителя или микрофона.

У телефонного адаптера также имеется холодный башмак для установки аксессуаров. Он работает с телефонами шириной от 56 до 86 мм.

Под внешним силиконовым слоем ног находится 3 слоя гибкой алюминиевой проволоки, что делает Ulanzi FT-01 более прочным и надежным штативом по сравнению со многими другими моделями.