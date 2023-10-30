Описание

Ulanzi Falcam F38 Quick Release System Позволяет очень быстро переключаться между различными сценами съемки одним нажатием кнопки. Совместимость со всеми имеющимися на рынке пластинами Arca-Swiss, креплениями для штатива в качестве опорной пластины и верхней монтажной базы. Надежно и стабильно. Благодаря конструкции с замком с ручкой ваша камера жестко и стабильно фиксируется.

Код товара: 136246

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4, следы эксплуатации.

Комплектация: основание, 2 площадки.

Гарантия 90 дней.