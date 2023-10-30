Штативная площадка Ulanzi Falcam F38 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071246
Артикул : б/у-КП32 К 2023-10-30
Причина уценки:
4, следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Ulanzi Falcam F38 Quick Release System Позволяет очень быстро переключаться между различными сценами съемки одним нажатием кнопки. Совместимость со всеми имеющимися на рынке пластинами Arca-Swiss, креплениями для штатива в качестве опорной пластины и верхней монтажной базы. Надежно и стабильно. Благодаря конструкции с замком с ручкой ваша камера жестко и стабильно фиксируется.
Код товара: 136246
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4, следы эксплуатации.
Комплектация: основание, 2 площадки.
Гарантия 90 дней.