Перекладина Ulanzi PT-7, Extenal Cold Shoe Mount, с разъемом 1/4
Код товара : УТ-00053585
Артикул : 1391/PT-7
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Площадка для установки оснащения для съёмки поможет вам добавить дополнительное оборудование к вашему стабилизатору или моноподу. Сама деталь имеет отверстие и винт 1/4" с одной стороны и холодный башмак с другой. В средней части площадки имеется 5 отверстий 1/4", что расширяет возможности приспособления.