Площадка для установки оснащения для съёмки поможет вам добавить дополнительное оборудование к вашему стабилизатору или моноподу. Сама деталь имеет отверстие и винт 1/4" с одной стороны и холодный башмак с другой. В средней части площадки имеется 5 отверстий 1/4", что расширяет возможности приспособления.