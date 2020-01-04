Осветитель Ulanzi EC65 Cube Light Set, 2500-6500К, 65 Вт, с аксессуарами
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Описание
Компактный и мощный светодиодный осветитель с набором световых модификаторов. Есть возможность регулировки цветовой температуры, от теплого до холодного света. Управление осуществляется как с помощью пары рукояток-валкодеров на корпусе, так и через мобильное приложение, что удобно, когда прибор установлен в труднодоступном месте, а также когда используется одновременно несколько приборов (до 3). Ulanzi EC65 поддерживает несколько вариантов питания: съемный аккумулятор, сетевой адаптер или универсальный источник USB Power Delivery 100 Вт. Аккумулятор, идущий в комплекте, также можно использовать для зарядки вашего телефона.
Помимо стандартного режима постоянного свечения у Ulanzi EC65 есть 13 мерцающих спецэффектов, имитирующих открытый огонь, молнии, фотовспышки, неисправные лампы и так далее.
Осветитель выполнен в легком корпусе из огнестойкого АБС+ПК пластика (рейтинг V-0 по стандарту UL 94), поэтому полностью безопасен даже при непрерывном использовании в течение длительного времени.
Байонетное крепление Mini Bowens позволяет устанавливать различные световые модификаторы, в комплекте идет 3: оптическая линзовая насадка и глубокий рефлектор концентрируют свет, создавая узкий и яркий луч, а купольный рассеиватель, наоборот, смягчает освещение. Также возможна установка софтбоксов и других насадок.
В целом Ulanzi EC65 будет отличным выбором, в особенности для выездных съемок на различных локациях. Он очень компактный, легкий, при этом мощный и с возможностью автономной работы.
Характеристики
- Тип света: светодиодный
- Мощность: 65 Вт (при работе от аккумулятора: 58 Вт)
- Освещенность: на 0.5 м при 2700К: 6000 лк, при 6500К: 8000 лк (открытая лампа)
- Цветовая температура: 2500К ~ 6500К
- Индекс CRI: 95
- Регулировка мощности: 0 - 100%, плавная
- Угол освещения: 120°
- Дистанционное управление: по Bluetooth через мобильное приложение
- Работа от аккумулятора: есть, съемный аккумулятор 46 Втч, около 40 минут работы при максимальной яркости
- Работа от сети: есть, сетевой адаптер 20В 4А в комплекте
- Система охлаждения: активная (вентилятор)
- Байонет: Mini Bowens
- Тип крепления: 1/4"-20
- Физические характеристики
- Вес: 250 г осветитель + 280 г съемный аккумулятор
- Размеры: осветитель: 103 х 93 х 61 мм, аккумулятор: 93 х 93 х 35 мм
- Комплектация: осветитель, аккумулятор, рефлектор, рассеиватель, линзовая насадка, сетевой адаптер, кабель питания, документация
- Страна производства: Китай