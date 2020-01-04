Компактный и мощный светодиодный осветитель с набором световых модификаторов. Есть возможность регулировки цветовой температуры, от теплого до холодного света. Управление осуществляется как с помощью пары рукояток-валкодеров на корпусе, так и через мобильное приложение, что удобно, когда прибор установлен в труднодоступном месте, а также когда используется одновременно несколько приборов (до 3). Ulanzi EC65 поддерживает несколько вариантов питания: съемный аккумулятор, сетевой адаптер или универсальный источник USB Power Delivery 100 Вт. Аккумулятор, идущий в комплекте, также можно использовать для зарядки вашего телефона.

Помимо стандартного режима постоянного свечения у Ulanzi EC65 есть 13 мерцающих спецэффектов, имитирующих открытый огонь, молнии, фотовспышки, неисправные лампы и так далее.

Осветитель выполнен в легком корпусе из огнестойкого АБС+ПК пластика (рейтинг V-0 по стандарту UL 94), поэтому полностью безопасен даже при непрерывном использовании в течение длительного времени.

Байонетное крепление Mini Bowens позволяет устанавливать различные световые модификаторы, в комплекте идет 3: оптическая линзовая насадка и глубокий рефлектор концентрируют свет, создавая узкий и яркий луч, а купольный рассеиватель, наоборот, смягчает освещение. Также возможна установка софтбоксов и других насадок.

В целом Ulanzi EC65 будет отличным выбором, в особенности для выездных съемок на различных локациях. Он очень компактный, легкий, при этом мощный и с возможностью автономной работы.

Характеристики