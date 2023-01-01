Перекладина Ulanzi PT-2, Dual Cold Shoe Mount
Код товара : УТ-00053591
Артикул : 0865/PT-2
890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Перекладина-держатель на два холодных башмака . Значительно расширяет функционал вашей камеры, а с дополнительным держателем может быть установлена на смартфон. Позволяет установить дополнительное оборудование, светильники микрофоны.